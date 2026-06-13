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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【ほぼ野菜】ピーマンの種まで使う罪悪感ゼロなミートソース｜レンジで簡単！冷凍貯金可能！」と題した動画を公開しました。管理栄養士みほさんが、コンロを使わず電子レンジだけで作れる、野菜たっぷりの「かさ増しミートソース」のレシピを紹介しています。



手作りのミートソースにおける面倒な作業として「野菜のみじん切り」「ソースの飛び散り」「かき混ぜる手間」を挙げ、それらをズボラに解消していくのがこのレシピの魅力。みじん切り機を活用して時間を短縮し、ピーマンは栄養豊富な種ごと使用します。みほさんによれば、ピーマンの種やワタには血流を良くする成分が果肉の10倍も含まれているとのこと。



耐熱ボウルに細かくした野菜、合いびき肉、トマト缶、調味料をすべて入れたら、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で15分加熱するだけ。鍋を使わないためコンロ周りの汚れを気にせず、「レンジで作ればほったらかしで楽」と、焦げ付く心配もなくかき混ぜる手間も省けます。



完成したソースは、熱いうちに水溶き片栗粉でとろみをつけて仕上げます。パスタにたっぷりと絡めるのはもちろん、ご飯とチーズをのせてドリアにしたりとアレンジも自在。小分けにして冷凍保存もできるため、忙しい日のストックにもぴったりです。冷蔵庫の余り野菜を活用して、手軽で栄養満点な自家製ミートソースを作ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・玉ねぎ 中1個（220g）

・ピーマン 4個（110g）

・しめじ 小1パック（約150g）

・合いびき肉 200g

・トマト缶 1缶（400g）

・ケチャップ 大さじ3

・ウスターソース 大さじ3

・顆粒コンソメ 小さじ1

・にんにくチューブ 1cmほど

・はちみつ 大さじ1（砂糖でも可）

・水溶き片栗粉（水大さじ1と片栗粉小さじ2をお好みのとろみになるまで）

・塩こしょう 適宜



［作り方］

1. 玉ねぎ、硬いヘタを除いたピーマン、石づきを取ったしめじをみじん切り機で細かくし、耐熱のガラスボウルに入れる。

2. ボウルに合いびき肉、トマト缶を加え、全体が均一になるまで菜箸で混ぜる。

3. ケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、にんにくチューブ、はちみつを加えてさらに混ぜる。

4. ボウルにふんわりとラップをし、爪楊枝で穴をあけるか、端を少し開けて蒸気の逃げ道を確保する。

5. 600Wの電子レンジで15分加熱する。

6. 加熱後、全体がふつふつとして野菜が柔らかくなっていることを確認する。（不安な場合は温度計で中心温度が75度以上か確認する）

7. 熱いうちに水溶き片栗粉を加え、お好みのとろみをつける。味が足りなければ塩こしょうで調えて完成。