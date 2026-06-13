住宅ローンの疑問・お悩みに答えます 第34回 固定金利から固定金利へ借り換える人も? 見直しの理由を聞いた
この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「住宅ローンを借り換える場合、変動→固定だけでなく、“固定→固定”で見直す人もいるのでしょうか?」です。
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利から固定金利に借り換える人もいる?」
住宅ローンの借り換えというと、「変動金利から固定金利へ変更する」というイメージがあります。一方で、最近は固定金利同士で借り換えを検討するケースもあると聞きました。実際、固定→固定で借り換えを行う人はいるのでしょうか。また、どのような理由や考え方で見直しを行うケースが多いのでしょうか?
○日本住宅ローン株式会社の回答
固定金利から固定金利への借り換えをされるお客様もいらっしゃいます。代表的な例としては、当初借入時の固定金利の金利よりも、現在の金利が低いということで借り換えをされるパターンです。
そのほかにも、団体信用生命保険や返済期間などを、よりご自身のライフプランに合ったローンに見直したいと考え、借り換えをされるお客様もいらっしゃいます。当社においても、お客様のニーズの多いがん団信や、最長40年借り入れできる全期間固定金利の「フラット極40」を多くの方にご利用いただいています。
借り換えをご検討される際は、金利の低さだけではなく、ご自身のライフプランに合ったローン商品をご選択いただくことも大切です。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/
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○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「固定金利から固定金利に借り換える人もいる?」
住宅ローンの借り換えというと、「変動金利から固定金利へ変更する」というイメージがあります。一方で、最近は固定金利同士で借り換えを検討するケースもあると聞きました。実際、固定→固定で借り換えを行う人はいるのでしょうか。また、どのような理由や考え方で見直しを行うケースが多いのでしょうか?
固定金利から固定金利への借り換えをされるお客様もいらっしゃいます。代表的な例としては、当初借入時の固定金利の金利よりも、現在の金利が低いということで借り換えをされるパターンです。
そのほかにも、団体信用生命保険や返済期間などを、よりご自身のライフプランに合ったローンに見直したいと考え、借り換えをされるお客様もいらっしゃいます。当社においても、お客様のニーズの多いがん団信や、最長40年借り入れできる全期間固定金利の「フラット極40」を多くの方にご利用いただいています。
借り換えをご検討される際は、金利の低さだけではなく、ご自身のライフプランに合ったローン商品をご選択いただくことも大切です。
○日本住宅ローン株式会社
日本住宅ローン株式会社は、日本を代表する大手ハウスメーカー4社と大手金融機関が共同で出資した住宅ローンを中心に取り扱う金融機関。全期間固定金利である【フラット35】を中心として、様々なローン商品を展開。特に、【フラット35】保証型商品においては、業界初となる借入期間40年(通常は35年)の「フラット極40」を開発。さらに、同商品を活用し、2年後以降いつでも無料で変動金利に切り替えることができる「2年待てるローン」を提供するなど、先進的な取り組みを数多く実施している。また、住宅金融支援機構(旧：住宅金融公庫)が提供するシニア向け商品「リ・バース60」をいち早く取り入れ、「MCJご自宅活用ローン"家の恩返し"」（新築）（借換＋リフォーム）として提供しており、取扱実績はNo.1を誇る。https://www.mc-j.co.jp/