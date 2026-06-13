職場で「正しいこと」を言って嫌われる人と、好かれる人の決定的な違い

「遅刻をするな」「納期を守れ」――言っていることは間違っていない。それなのに、なぜかハラスメントと認定される。多くの事案を見てきた著者が気づいた、「正しい内容」が「攻撃」に変わる瞬間とは。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

ハラスメント認定される上司も、言っていることは正しい

ハラスメントで問題になる上司の言葉を聞くと、

内容そのものは、実は正当なことが多い。

遅刻をするな。 納期を守れ。

これらはビジネスとして当然の要求だ。

しかし著者は、多くのハラスメント事案を見てきた経験からこう言う。

「言っていること（内容）」ではなく、「伝え方」で致命的なミスを犯している、と。

内容が正しいかどうかと、それが相手に届くかどうかは、まったく別の話なのだ。

「正しい内容」が「攻撃」に変わる瞬間



ハラスメント認定される上司の多くも、「言っていること（内容）」自体は正しいのです。「遅刻をするな」「納期を守れ」。これらはビジネスとして正当な要求です。しかし、プライベートに踏み込んでいなかったとしても、彼らは「伝え方」で致命的なミスを犯しています。

・大声で威圧する

・早口でまくし立てる

・「お前」「あんた」といった乱暴な言葉を使う

これらがセットになった瞬間、たとえ内容が100％正しくても、受け手である部下の脳内では「指導」ではなく「攻撃」として処理されます。 多くの企業のハラスメント事案を見てきて気づいた真実があります。ハラスメント認定される上司の多くも、「言っていること（内容）」自体は正しいのです。「遅刻をするな」「納期を守れ」。これらはビジネスとして正当な要求です。しかし、プライベートに踏み込んでいなかったとしても、彼らは「伝え方」で致命的なミスを犯しています。・大声で威圧する・早口でまくし立てる・「お前」「あんた」といった乱暴な言葉を使うこれらがセットになった瞬間、たとえ内容が100％正しくても、受け手である部下の脳内では「指導」ではなく「攻撃」として処理されます。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

大声、早口、乱暴な言葉――

この三つが重なった瞬間、部下の脳内では何が起きるか。

内容がどれだけ正しくても、「指導」ではなく「攻撃」として処理される。

指導を受け入れる回路が閉じてしまうのだ。

これは部下が「弱い」からではない。

人間の脳の構造上、威圧的な状況では防衛反応が優先される。

内容を理解しようとする前に、身を守ることに意識が向いてしまう。

だから正しいことを言っても、届かない。

「好かれる上司」は、伝え方を正しくする

内容の正しさと、伝え方の正しさは、両方必要だ。

内容だけ正しくても、伝え方が「攻撃」に見える瞬間、指導は機能しなくなる。

逆に言えば、 「何を言うか」をどれだけ磨いても、「どう言うか」を変えなければ、部下には届かない。

声のトーン、話すスピード、使う言葉――

この三つを整えるだけで、同じ内容がまったく違う受け取られ方をする。

「正しいことを言っているのになぜ伝わらないのか」と感じたことがある上司ほど、まずここを見直してほしい。

次に部下を指導するとき、声のトーンを落とし、ゆっくり話し、名前で呼ぶことだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）