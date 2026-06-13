登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で大ブレイクを果たした、お笑い芸人のぐんぴぃさん。人気絶頂と思いきや、実は自身のチャンネルを“オワコン”にしようと考えていた時期が最近あったそうです。

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『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』でタッグを組んだ起業家・坂井風太さんが出演し、全視聴者をざわつかせたコラボ動画の舞台裏をはじめ、燃え尽きないための“積み減らす”メンタル論、そしてぐんぴぃさんが今考える「人生のチャプター2」について、『理不尽仕事論』担当編集がお話を聞きました。（全2回の1回目／2回目につづく）



ぐんぴぃさん ©佐藤亘／文藝春秋

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「バキ童チャンネル」コラボ動画の舞台裏

――先日配信された「バキ童チャンネル」の坂井風太さん出演回は、告知の段階からものすごく話題になりましたね。今までにないタイプの異色のコラボだったと思いますが、ぐんぴぃさんの感想としてはいかがでしたか？

ぐんぴぃ 坂井さんが『理不尽仕事論』の宣伝でいろんなビジネスYouTubeを回っている中で、なんか間違えて「バキ童チャンネル」に出ちゃった回ですよね。全視聴者が困惑してましたよ、「なんかすごい人来たな……」みたいな（笑）。

ビジネスバリバリな人たちからのコメントもあって、非常に恐縮しました。「なるほど、こうやってこのチャンネルはやってきたんですね〜」みたいな、考えたこともない分析に晒されましたね。

――“肩肘界隈（ぐんぴぃの造語で「肩肘張って生きているビジネスパーソン」の意）”からの分析！ いつもの視聴者層と違う、坂井さんサイドからやってきた視聴者も多かったということですね。

ぐんぴぃ そうですね。坂井さんって熱い人じゃないですか。「働くのが辛い？ いいから黙って働け！ そしたら楽しくなるんだよ！」という熱量に当てられて、「バキ童チャンネル」の怠惰な視聴者が「本当にそうかもな」と火をつけられていました。あれで良かったのかどうかは未だに分かりませんが（笑）、でも撮影自体は相当楽しかったです。坂井さんも僕らも、お互いにしゃべるタイミングを取り合いながら、ハッスルしていましたね。

――私も収録に立ち会わせていただきましたが、「一体あれは何だったんだ」と後から呆然としたくらい、嵐のような時間でした（笑）。「ビジネスYouTubeを語る」という企画は、坂井さんの持ち込み企画だったんですよね。

ぐんぴぃ 坂井さんから「何でもやるので『バキ童チャンネル』に出られませんか？」って言われたので、「何でもやるって言いましたね？」と（笑）。最初は僕らの方から「結果だけ野球拳」という企画を提案しました。野球拳の結果だけ手っ取り早くお見せしようという企画ですね。

そうしたら坂井さんがこれを全力で避けるべく、今回のプレゼン企画を考えて持ち込んでくれました（笑）。

――「坂井さん、裸になれますか？」というぐんぴぃさんの発言を隣で聞いていて、「坂井さん、裸になっちゃうのかぁ……」と心配していました。でも結果的に見事に野球拳を回避していて、「さすが坂井さん！」とほっとしましたね。

ぐんぴぃ ははははは！ そうですね。さすがでございます。それも含めて面白かったですね。

坂井風太＆ぐんぴぃという異色のコラボ

――今回の『理不尽仕事論』や元となった「GERA」のPodcast特番「LAUGH & BIZ -笑える理不尽ビジネス論-」は、坂井さん＆ぐんぴぃさんという組み合わせが意外で面白いという声が多数ありました。ぐんぴぃさんから見て、坂井さんはどんな印象の方ですか？

ぐんぴぃ 本当に会ったことないタイプの人、突飛な人ですよね。ビジネスに全力かつ「衝動を大事にするんだよ！」みたいな熱さも忘れていない。理論と情熱が共存している面白い存在だなとずっと思っていました。人間は結局理論じゃなくて感情で動くということを知り尽くしているからこそ、両方のアプローチを持っている。非常に勉強させていただきましたね。

かと言って、日常生活にいたらめっちゃめんどいだろうなとは思いますけどね（笑）。「ぐんぴぃさん、辛いですか？ それは昔ニーチェも同じことを言っていて……」ってずっとしゃべってくるので（笑）。

――芸人さんの中にも強烈な方はたくさんいると思いますが、坂井さんもまた違うベクトルで個性的だったと。

ぐんぴぃ 芸人ともまた違うんだよな。でも、坂井さんはお笑いも詳しいんですよね。本の最後ではカナメストーンの話もしているし。

――本の中には「坂井の補講」という坂井さんによるコラムも追加されているのですが、こちらは読みましたか？

ぐんぴぃ 坂井さんがどうしてこれほどの情熱を持つに至ったか、ということにも関わるちょっと暗い生い立ちの話がありましたよね。このエピソードを本に入れるか入れないか、という話をしていた時に、僕が「絶対入れた方がいいですよ！」って話したら、結果的に載っていた（笑）。読者の感想を見ている限り、このコラムへの反響もあって嬉しかったです。僕の下ネタを削った分、坂井さんのコラムが入ってちょうどいいページ数になったらしいので助かりました（笑）。

――ぐんぴぃさんの下ネタは（一部を除き）駆逐されました（笑）。ところで坂井さんは、今後もう本は出さないつもりでこれを書いたとおっしゃっていましたよ。

ぐんぴぃ 何を考えているんだ！（笑）どんどん出すべきですよ、この人は。でも、僕もこの先何度も読み返すだろうなという本でご一緒できたことは嬉しかったですね。

ぐんぴぃが「クソが!!」と思う時

――ところで本書のサブタイトルは「『クソが!!』と思った時に読む本」ですが、ぐんぴぃさんにも「クソが!!」と思う時はありますか？

ぐんぴぃ ははははは！ めちゃくちゃありますよ。うーん、多分2パターンあって……

――「2パターンあって」って、坂井さんみたいな言い回しですね。

ぐんぴぃ やべぇ！ うつったのか（笑）。

例えば、「バキ童だかなんだか知らねえけどよ、YouTuberだろう」みたいに軽んじられた時に「やり返してやるよ、クソが!!」と思うことはあるかもしれないですね。あとは、番組の収録で錚々たるメンツがたくさんいて何もできなかった時に、「自分は何を怯えてるんだよ」って自分に対して「クソが!!」と思うこともありますね。

――そういう時はどうやってメンタルを立て直すんですか？

ぐんぴぃ 「でもやるんだろ？」と自分で火をつけますね。「どうせ積み上げたものなんてないんだから、何やってもいいんだ」「今しかないんだから」って考えます。この間、（明石家）さんまさんの番組に出た時に全然喋れなかったんですけど、「いや、関係ない。別に失うものはないんだから」って思いましたね。「やりたくてここに来たんだろう？」っていう衝動を思い出して、「じゃあ飛べよ！」って自分に言い聞かせます。

――著書の中でも「積み減らす」という言葉を使われていましたね。

ぐんぴぃ 岡本太郎の言葉ですよね。「積み減らしていけばどこまでも飛べるよ」っていうスタンス。やってきたことを財産みたいに積み重ねると動きにくくなりますよね。テレビに出た時に、「YouTubeの視聴者は今の姿をどう思うかな？」とか気にしちゃうこともあるんです。でも「今の俺だけでいいよな」「積み上げたものは一切忘れて、その場で考えよう」って思うようにしています。

「バキ童」をオワコンにしようと

――また、「中年の危機」「燃え尽き症候群」についてのお話も興味深かったです。ぐんぴぃさんは「燃え尽き」を感じたことはありますか？

ぐんぴぃ 「燃え尽き」については振り返りましたね。実は僕、今年の初め頃に「自分でバキ童チャンネルを終わらせよう、オワコンにしよう」と思っていたんですよ（筆者注：ぐんぴぃは2025年年末に突然「バキ童、彼女できました&卒業しました」という動画を投稿し、視聴者に大きな衝撃を与えた）。

このチャンネルは「彼女ができるまでのぐんぴぃを見せる」という要素もあったと思うので、彼女ができたタイミングでちゃんと一区切りつけようと。一時的に登録者もガッと減って、再生数も鈍くなった時に、「あ、こうやってゆるやかに終わってくんだ」と思って、やり切った感と「もういいかな」って気持ちが生まれました。

――まさか「自分でオワコンにしよう」とお考えだったとは思いもよりませんでした。

ぐんぴぃ 僕が60歳くらいまで童貞で、「今日はお茶飲んでみた」みたいな誰も見てない動画を投稿しているよりは、自分で終わらせた方がいいなと思ったんです。でも結局、再生数は下がらなくて、登録者数もまた増えてきて、「まだやれるな」と。「バキ童」として楽しむコンテンツが終わったという意味ではオワコンなんですけど、「まだ全然できるんだった」って思いました。そのくらいのタイミングで坂井さんも来ましたしね（笑）。

――まさに『理不尽仕事論』にも書かれている、「人生のチャプター2」が始まったわけですね。“予言の書”みたいになっている。

ぐんぴぃ ははははは！ そうです、この本は予言の書なんだ。三宅香帆さんが「私の悩み、全部ここに書いてあるじゃん！」という素晴らしい帯コメントを書いてくださいましたが、僕が悩んでることも全部書いてある。おこがましいかもしれないですけど、『論語』くらい普遍的なものが詰まってるすごい本なんだよな。大したもんだ。

――最後に、今仕事で壁にぶつかっている人に向けて言葉をかけるとしたら？

ぐんぴぃ まずは「この本読めよ」なんですけど。でも、「楽しくなるように働いてみれば？」とは言いたいですね。辛い時に「どうしたらいいんだろう？」って考えていること自体が、実は面白がれることだよって。僕自身、悩んだことも全部笑い話としてラジオで話して、それで食ってるんで、全部財産になっているんです。これは芸人に限らず、ビジネスパーソンの方もみんなそうだと思います。悩んだ経験も、数年後には話せるネタになるんですから。

〈「エッチな本をどうしても置きたい！」会社員時代のバキ童・ぐんぴぃ（36）を“日本1位”に輝かせた“ありえない経営戦略”《社内では「大暴挙だ！」と反発も…》〉へ続く

（ぐんぴぃ）