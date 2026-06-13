若槻千夏、恋愛空白期にしていた“衝撃質問”「出会った日に…」 藤森慎吾はバッサリ「嫌ですよね」
ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、あす14日午後9時からABEMAで放送開始される。それに先立って行われた合同取材会では、若槻千夏が過去の恋愛拗れ話を披露した。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が出席した。
番組にちなみ、恋愛で拗らせた過去を問われた若槻は「7年ぐらい彼氏がいない時期があって」と切り出し、「（空白期前に）振られた理由が『全然タイプじゃない』だったんです」と苦笑い。「まず自分がタイプかどうか早く知りたくて、出会った日に『タイプですか？』って聞いていました」と明かし、驚かせた。
アンミカは「合理的だよね」とフォローしたものの、藤森に「でも、嫌ですね」とバッサリ否定され、笑いを誘った。
【集合カット】名MCたち！藤森慎吾&アンミカ＆若槻千夏&平祐奈
同番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。合同取材には、スタジオMCを務める、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈が出席した。
アンミカは「合理的だよね」とフォローしたものの、藤森に「でも、嫌ですね」とバッサリ否定され、笑いを誘った。