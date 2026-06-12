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今後の資産形成で差がつくかもしれません。NASDAQ100がS&P500を上回る可能性について解説！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が「今後の資産形成で差がつくかもしれません。NASDAQ100がS&P500を上回る可能性について解説！」を公開した。動画では、一般的に推奨されるS&P500よりも、NASDAQ100に投資する方が合理的かもしれないという説について、過去のデータをもとに検証している。



鳥海氏はまず、S&P500が合理的な投資先とされる理由として、500社への分散や時価総額加重平均型の仕組みを挙げ、アメリカ経済全体が伸びる前提であれば理にかなっていると解説する。しかし、「思考停止でS&P500に投資をしているよりも、別のところにもっと合理的なものがあるかもしれない」と問題提起を行い、NASDAQ100への投資に対する検証へと進む。



NASDAQ100はITバブル崩壊などで大きく下落した過去があり、リスクが高いと敬遠されがちである。しかし鳥海氏が、積立投資や暴落直前に一括投資をした場合のシミュレーションを行った結果、長期的にはほとんどのケースでNASDAQ100がS&P500のリターンを大きく上回っていることが判明した。「下がるときはすごく下がる」と言われながらも、実際にはS&P500の方が低いリターンにとどまっているという。



さらに、NASDAQ100を構成する大型テックやAI、半導体関連企業は、現在の世界的な株価上昇を牽引している。鳥海氏は「このあたりが伸びないと言うならS&P500も伸びないと言っているのと同じ」と指摘し、今後も成長していくのは必然であると説く。一方でNASDAQ100が負ける可能性としては、株価の期待値が高すぎてすでに織り込み済みであることや、AIを利用する別の業界がより大きな利益を得るケースなどを挙げた。



結論として鳥海氏は、NASDAQ100への投資は「リターンを上げたいんだったら極めて合理的な選択になる」と述べ、100%投資をすることも決して危険ではないと断言した。S&P500のみに投資して安心感を得ている人にとって、今後のポートフォリオを見直すための大きな気づきを与える内容となっている。