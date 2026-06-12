任天堂、『Switch 2』多言語対応版の購入条件変更を発表 “買い占め”の疑い受け
任天堂は11日、公式Xにて『Nintendo Switch 2』の多言語対応版において、買い占め等の疑いがある注文を複数確認したことを理由に一時的に販売を停止していたことを公表した。
【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧
またこれを受け、今後の多言語対応版の購入条件を変更することも発表。日本語・国内専用版の購入条件に変更は発生しない。
【Nintendo Switch 2（多言語対応）の購入に必要な条件】
・2026年5月31日（日）23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること
※体験版ソフトおよび無料ソフトを除く。
※購入可能台数は、1つのニンテンドーアカウントにつき1台までとなる。
同商品は、5月25日に日本語・国内専用版が4万9980円→5万9980円に値上げとなっていたが、多言語対応版については据え置きとなっていた。
【画像】「Switch 2」値上げ！価格変更する各本体・プランの値段一覧
またこれを受け、今後の多言語対応版の購入条件を変更することも発表。日本語・国内専用版の購入条件に変更は発生しない。
【Nintendo Switch 2（多言語対応）の購入に必要な条件】
・2026年5月31日（日）23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること
※体験版ソフトおよび無料ソフトを除く。
※購入可能台数は、1つのニンテンドーアカウントにつき1台までとなる。
同商品は、5月25日に日本語・国内専用版が4万9980円→5万9980円に値上げとなっていたが、多言語対応版については据え置きとなっていた。