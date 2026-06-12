意地見せた韓国、逆転勝利で白星発進!! ロングスローからチェコに先制許すも鮮やか2発で勝ち点3獲得!!
[6.11 W杯A組第1節 韓国 2-1 チェコ]
北中米W杯は現地時間11日、A組第1節の韓国代表対チェコ代表を行い、韓国が2-1の逆転勝利で白星スタートを成功させた。19日に行われる第2節で韓国はメキシコ、チェコは南アフリカと対戦する。
11大会連続12回目の出場となる韓国と5大会ぶり10回目の出場となるチェコによる一戦。立ち上がりからペースをつかんだのは韓国だった。前半12分にはMFイ・ガンインの浮き球のパスをMFイ・ジェソンが落とし、FWソン・フンミンがフィニッシュに持ち込む。さらに14分にはイ・ガンインがミドルレンジから強烈な左足のシュートを枠内に飛ばしたものの、GKマチェイ・コバージュに弾き出されてしまった。
なかなか攻撃の形を作れないチェコはセットプレーから流れを引き寄せようとするが、決定機を創出には至らない。前半終盤には韓国がゴールを脅かす場面を作る。しかし、38分にソン・フンミンが放ったミドルシュートは枠上に外れ、39分には敵陣でボールを奪い、最後はドリブルで持ち込んだソン・フンミンが左足で狙うが枠を捉え切れなかった。
0-0のまま後半に突入しても韓国がボールを保持して試合を進め、11分には決定機を創出。MFペク・スンホ、イ・ジェソンとつないだボールからソン・フンミンがフリーでPA内に走り込むが、左足から放ったシュートは距離を詰めたコバージュに阻まれ、ネットを揺らせなかった。
すると、チェコがセットプレーから試合を動かす。14分、MFブラディミール・ツォウファルが右サイドから放り込んだロングスローに191センチのDFラディスラフ・クレイチーがヘディングで合わせてゴールに叩き込み、先制に成功した。
先制を許した韓国は17分にイ・ジェソンに代えてFWファン・ヒチャンを投入。すると、22分に韓国が試合を振り出しに戻す。イ・ガンインが送ったスルーパスからMFファン・インボムがPA内に侵入すると、鋭い切り返しから相手選手を翻ろう。冷静な判断からの右足チップキックで、GKが飛び出して無人となったゴールを陥れてスコアを1-1とした。
32分にはMFミハル・サディレクが蹴り出したFKを192センチのMFトマーシュ・ソウチェクがヘディングで叩き込む。チェコが勝ち越したと思われたが、オフサイドの判定でノーゴールに。すると35分、右サイドを駆け上がったファン・インボムの折り返しをFWオ・ヒョンギュが左足で合わせてネットを揺らし、韓国が逆転に成功した。
その後、韓国に追加点こそ生まれなかったものの、後半アディショナルタイムの枠を捉えたシュートをGKキム・スンギュが阻むなどチェコの反撃を許さず。そのまま逃げ切り、2-1の逆転勝利で白星スタートを成功させた。
北中米W杯は現地時間11日、A組第1節の韓国代表対チェコ代表を行い、韓国が2-1の逆転勝利で白星スタートを成功させた。19日に行われる第2節で韓国はメキシコ、チェコは南アフリカと対戦する。
11大会連続12回目の出場となる韓国と5大会ぶり10回目の出場となるチェコによる一戦。立ち上がりからペースをつかんだのは韓国だった。前半12分にはMFイ・ガンインの浮き球のパスをMFイ・ジェソンが落とし、FWソン・フンミンがフィニッシュに持ち込む。さらに14分にはイ・ガンインがミドルレンジから強烈な左足のシュートを枠内に飛ばしたものの、GKマチェイ・コバージュに弾き出されてしまった。
0-0のまま後半に突入しても韓国がボールを保持して試合を進め、11分には決定機を創出。MFペク・スンホ、イ・ジェソンとつないだボールからソン・フンミンがフリーでPA内に走り込むが、左足から放ったシュートは距離を詰めたコバージュに阻まれ、ネットを揺らせなかった。
すると、チェコがセットプレーから試合を動かす。14分、MFブラディミール・ツォウファルが右サイドから放り込んだロングスローに191センチのDFラディスラフ・クレイチーがヘディングで合わせてゴールに叩き込み、先制に成功した。
先制を許した韓国は17分にイ・ジェソンに代えてFWファン・ヒチャンを投入。すると、22分に韓国が試合を振り出しに戻す。イ・ガンインが送ったスルーパスからMFファン・インボムがPA内に侵入すると、鋭い切り返しから相手選手を翻ろう。冷静な判断からの右足チップキックで、GKが飛び出して無人となったゴールを陥れてスコアを1-1とした。
32分にはMFミハル・サディレクが蹴り出したFKを192センチのMFトマーシュ・ソウチェクがヘディングで叩き込む。チェコが勝ち越したと思われたが、オフサイドの判定でノーゴールに。すると35分、右サイドを駆け上がったファン・インボムの折り返しをFWオ・ヒョンギュが左足で合わせてネットを揺らし、韓国が逆転に成功した。
その後、韓国に追加点こそ生まれなかったものの、後半アディショナルタイムの枠を捉えたシュートをGKキム・スンギュが阻むなどチェコの反撃を許さず。そのまま逃げ切り、2-1の逆転勝利で白星スタートを成功させた。