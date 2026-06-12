意地見せた韓国、逆転勝利で白星発進!! ロングスローからチェコに先制許すも鮮やか2発で勝ち点3獲得!!

意地見せた韓国、逆転勝利で白星発進!! ロングスローからチェコに先制許すも鮮やか2発で勝ち点3獲得!!