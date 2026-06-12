コトブキヤ、「学園アイドルマスター」よりフィギュア「秦谷美鈴-ツキノカメ-」のデコマスを公開
【秦谷美鈴-ツキノカメ-】 6月12日 デコマス公開
コトブキヤは、フィギュア「秦谷美鈴-ツキノカメ-」のデコマス（彩色見本）を6月12日に公開した。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「秦谷美鈴」をスケールフィギュア化したもの。楽曲「ツキノカメ」での衣装姿が再現され、躍動感ある衣装造形と表情も作り込まれている。
また、6月12日より「アイドルマスター オフィシャルショップ アトレ秋葉原店」にて展示を開始した。
【彩色見本初公開】- コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) June 12, 2026
コトブキヤ『#学園アイドルマスター』フィギュアシリーズ最新作「秦谷美鈴-ツキノカメ-」のデコマス(彩色見本)を初公開！
本日より「アイドルマスター オフィシャルショップ アトレ秋葉原店」にて展示開始！
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