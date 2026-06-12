R・マドリー、モウリーニョ氏の13年ぶり復帰を正式発表…29年までの3年契約に
レアル・マドリーは11日、ジョゼ・モウリーニョ氏の新監督就任を正式発表した。契約は29年6月までの3年契約となり、プレシーズンが始まる7月13日にチームに合流するようだ。
現役引退後、ポルトやチェルシー、インテルを率いたモウリーニョ氏は、10-11シーズンにR・マドリー監督に就任。初年度にコパ・デル・レイ制覇へと導き、11-12シーズンにはラ・リーガを制覇したものの、無冠に終わった12-13シーズン後に退任していた。
昨年9月からはベンフィカを率い、今季は23勝11分けの無敗でリーグ戦を終えた。しかし、勝ち点は80にとどまり、同88(28勝4分け2敗)のポルトに届かずにリーグ戦3位に終わっていた。
R・マドリーはモウリーニョ氏を呼び戻すために、契約解除金1500万ユーロ(約28億円)を支払い、13年ぶりの復帰を実現させた。
現役引退後、ポルトやチェルシー、インテルを率いたモウリーニョ氏は、10-11シーズンにR・マドリー監督に就任。初年度にコパ・デル・レイ制覇へと導き、11-12シーズンにはラ・リーガを制覇したものの、無冠に終わった12-13シーズン後に退任していた。
昨年9月からはベンフィカを率い、今季は23勝11分けの無敗でリーグ戦を終えた。しかし、勝ち点は80にとどまり、同88(28勝4分け2敗)のポルトに届かずにリーグ戦3位に終わっていた。
R・マドリーはモウリーニョ氏を呼び戻すために、契約解除金1500万ユーロ(約28億円)を支払い、13年ぶりの復帰を実現させた。