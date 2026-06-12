今日12日(金)から来週にかけては、東日本や西日本を中心に最高気温30℃前後の暑さが増える一方、気圧は短い周期で変化する見込みです。気圧の変化によって頭痛やだるさなどの症状が現れることもありそうです。暑さ対策とともに、体調管理にも気を付けてお過ごしください。

週末は東日本・西日本を中心に気圧変化

気圧予報を見ると、来週前半にかけて各地で気圧の上昇と下降が繰り返される見込みです。東京では今日12日(金)から日替わりで気圧が上がったり下がったりするでしょう。名古屋や大阪では13日(土)から15日(月)は気圧が下がりますが、16日(火)は気圧が上昇し、17日(水)は気圧が下降するでしょう。気圧のアップダウンが続きそうです。





気圧の変化に敏感な方は、頭痛やめまい、首や肩のこり、全身のだるさなどの症状が現れることがあります。特に気圧が下がる前後は体調を崩しやすくなるため注意が必要です。さらに来週前半は気温も上昇します。名古屋や大阪では30℃前後、福岡では16日(火)に31℃の予想となっており、各地で真夏日となる所がありそうです。梅雨の晴れ間は強い日差しが照り付けるうえ、湿度も高くなるため、実際の気温以上に蒸し暑く感じられるでしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期です。気圧変化による不調に加え、暑さによる疲労も重なることで、体への負担が大きくなる可能性があります。こまめな水分補給や適度な休憩を心がけ、無理のない行動を意識してください。

来週後半は梅雨空が戻る 睡眠や生活リズムを整えて

18日(木)から19日(金)にかけては、東日本や西日本で雲が広がりやすく、雨の降る所が増える見込みです。東京では18日(木)に雨の予想となっているほか、大阪や福岡でも梅雨空が戻るでしょう。



雨雲が広がるタイミングでは気圧も変動しやすくなります。来週後半も東京や名古屋では気圧変化が予想されており、気圧の影響を受けやすい方は引き続き注意が必要です。



体調管理のポイントは、まず十分な睡眠を確保することです。寝不足や疲労の蓄積は体調不良を感じやすくする要因になります。また、耳周りのマッサージや首・肩のストレッチ、軽い運動などで血行を促すのも良いでしょう。



来週は最高気温30℃前後の暑さの日と梅雨空の日が交互に訪れそうです。気温差や気圧変化による体調不良を防ぐためにも、早め早めの対策を心掛けてください。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生