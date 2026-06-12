◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

サッカーのW杯北中米大会は11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕する。メキシコ―南アフリカの開幕戦に先立って開かれた開幕セレモニーには、コロンビア出身の世界的歌手シャキーラが登場した。

シャキーラはナイジェリア出身のシンガー・ソングライター、バーナ・ボーイとともに、大会公式テーマソングの「DaiDai」を披露した。「Dai Dai」はラテン語で「さあ行こう」の掛け声を意味しており、サビの部分では日本語の「ikou」など各国の言語による「行こう」が連呼される。

シャキーラは2006年ドイツ大会の決勝で「Hips Don’t Lie」を披露したほか、10年南アフリカ大会では今回と同じく大会公式ソング「Waka Waka」が大ヒット。14年ブラジル大会でも閉会式で「La La la」を歌った。

シャキーラは7月19日（日本時間20日）にニューヨーク・ニュージャージー競技場（メットライフスタジアム）で行われる決勝でも、ハーフタイムショーでマドンナ、BTSらと共にヘッドライナーを務めることが決まっている。