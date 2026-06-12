【Amazonセール】MAXZENのスポットクーラーがお買い得。工事不要で送風や除湿も
【Amazon：MAXZENスポットクーラー セール】 開催期間：6月12日0時～6月18日23時59分
・9～14畳用
・8～12畳用
・4.5～6畳用
MAXZEN MSC-ST35-WH
Amazonにて、MAXZENのスポットクーラーがセール価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。
セールの対象となっているスポットクーラーは、コンセントに挿して排気ダクトを設置するだけで使用可能。エアコンが付けられない部屋にも工事不要で設置できる。冷風だけでなく、送風や除湿機能も備えている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
MAXZEN MSC-ST35-WH
・9～14畳用
・冷風、送風、除湿
・工事不要
・ノンドレン、窓パネル付き
MAXZEN MSC-MT29-02
・8～12畳用
・冷風、ドライ、送風
・除湿量約40L/日
・工事不要
・ノンドレン、窓パネル付き
MAXZEN MSC-ST20-02WH
・4.5～6畳用
・冷風、除湿、送風
・除湿量約28L/日
・工事不要
・窓パネル付き
※対応畳数はあくまで目安としてご参照ください