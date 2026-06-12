【Amazon：MAXZENスポットクーラー セール】 開催期間：6月12日0時～6月18日23時59分

MAXZEN MSC-ST35-WH

　Amazonにて、MAXZENのスポットクーラーがセール価格で販売されている。期間は6月18日23時59分まで。

　セールの対象となっているスポットクーラーは、コンセントに挿して排気ダクトを設置するだけで使用可能。エアコンが付けられない部屋にも工事不要で設置できる。冷風だけでなく、送風や除湿機能も備えている。

　なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

MAXZEN MSC-ST35-WH

・9～14畳用
・冷風、送風、除湿
・工事不要
・ノンドレン、窓パネル付き

MAXZEN MSC-MT29-02

・8～12畳用
・冷風、ドライ、送風
・除湿量約40L/日
・工事不要
・ノンドレン、窓パネル付き

MAXZEN MSC-ST20-02WH

・4.5～6畳用
・冷風、除湿、送風
・除湿量約28L/日
・工事不要
・窓パネル付き

※対応畳数はあくまで目安としてご参照ください