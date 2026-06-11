20台限定販売！6月限定“食べる誕生石”アイスタルト
「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社より、6月の誕生石をアイスタルトで表現した【誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜】が、好評につき再販決定した。本商品は、職人がひとつひとつ手作業で切り出した寒天菓子を宝石のようにあしらった、6月限定の“食べる誕生石スイーツ”。ハラペコラボ公式オンラインストアにて、2026年6月12日（金）正午より、20台限定で再販売を開始する。
ハラペコラボ公式オンラインストア
URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-6%E6%9C%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88
■まるで本物の宝石のように輝く【誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜】
ひとつひとつ職人の手で切り出される、唯一無二の造形を楽しむ「誕生石のタルト」。6月限定バージョンでは、6月の誕生石である「パール」と「アレキサンドライト」をモチーフに、透明感あふれる切りたての寒天菓子で表現した。パールは、白から透明へとやわらかに移ろう丸や球のかたちで、真珠のような優雅な輝きを。アレキサンドライトは、光によって色が変わる神秘的な特性を、2色のマーブル模様で表現している。切りたての琥珀糖ならではの、みずみずしい輝きとプルンとした食感が重なり、まるで本物の宝石を味わうような特別なひとときを楽しめる。
切りたての琥珀糖の輝きと、プルンとした食感をそのままお届けする
切り分けた断面
■6月の誕生石パールとアレキサンドライトの石言葉を記したカード付き
商品には、美しいタルトの写真とともに、6月の誕生石の石言葉を記したカードを添えてお届けする。誕生日を迎える大切な方への贈り物に。また、ご自分の誕生月を祝う特別なご褒美スイーツとしてもおすすめだ。
パール：「純粋・健康・長寿」
アレキサンドライト：「秘めた想い・変化・創造性」
■こだわりの素材をちりばめて
見た目の美しさだけでなく、味わいにもこだわりました。タルトの土台には、生クリームとリコッタチーズをベースに、ナッツとチョコをたっぷり混ぜ込んだ人気の「宝石のカッサータ」クリームを使用。
パールは、ホワイトチョコレート味、マスカット味、アップルシナモン味で、白や透明のやわらかな表情を表現。アレキサンドライトは、ラ・フランス味の爽やかな味わいに仕上げた。冷たいアイスタルトに、切りたての琥珀糖ならではのプルンとした食感が重なり、見た目も味わいも記憶に残る一品だ。
＜商品概要＞
商品名：誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜
販売価格： 6,480円（税込）
重量：330g
商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+寒天菓子が3センチ程度の高さのる
ケーキトレーサイズ：155mmφ×76mmH（ドーム型の蓋つき容器）
配送箱サイズ：275mm×175mm×95mmH(外寸)
賞味期限：1カ月以上あるものをお届けする（冷凍 -18℃以下保管）
原材料：砂糖（国内製造）、タルト（小麦粉、マーガリン、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）、鶏卵、アーモンド、乳清たんぱく、食塩）、乳等を主原料とする食品（生乳、乳清、クリーム）、クリーム、ホワイトチョコレート、レモンピール、カシューナッツ、ビターチョコレート、ラズベリー、ピスタチオ、すぐり、寒天、マスカットリキュール、いちごピューレ、洋梨リキュール、りんご果汁、ピーチリキュール、ココナッツリキュール、コーンスターチ、シナモン/トレハロース、安定剤（加工デンプン、ペクチン、カラギナン）、乳化剤、膨張剤、光沢剤、着色料（アントシアニン、スピルリナ青、クチナシ黄、ビートレッド、銀）、酸味料、香料（一部に乳成分・小麦・卵・大豆・カシューナッツ・アーモンド・オレンジ・もも・りんごを含む）
＜購入方法＞
販売場所：ハラペコラボ公式オンラインストア
再販売開始日：2026年6月12日（金）正午12時〜
販売数：20台限定
配送について： 送料別途・全国発送
URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-6%E6%9C%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88
※数量限定商品のため、なくなり次第終了。
■琥珀糖で味わう誕生石【6月のこうぶつヲカシ-誕生石パール-】も好評販売中！
毎月一ヵ月限定でお届けする、誕生石の琥珀糖【こうぶつヲカシ】。6月は「パール」「アレキサンドライト」「ムーンストーン」を、手切りの琥珀糖で表現した。虹色に揺らめく母貝の中でやさしく輝くパール。光によってエメラルドのような緑色や、ルビーのような赤色へと表情を変えるアレキサンドライト。そして、月の光を閉じ込めたように神秘的にきらめくムーンストーン。繊細なグラデーションと、職人の手仕事によって生まれる造形美を、琥珀糖ならではの「外はシャリッと、中はやわらかくほどける」食感とともに楽しめる。誕生日の贈り物や、ご自分の誕生月のご褒美スイーツに。また、お子様の出産内祝いや、記念月の贈り物にもおすすめだ。
商品名：6月のこうぶつヲカシ -誕生石Pearl-
価格：3,310円（税込）
販売場所：ハラペコラボ公式オンラインストア、ハラペコラボ福岡店、他
★6月のこうぶつヲカシ -誕生石Pearl- 価格3,310円（税込）
■ハラペコラボについて
ハラペコラボは、福岡を拠点に活動するクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けている。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数のメディアでも話題に。贈り物や、自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、心を動かす作品作りをしている。
■メルティングポットハラペコラボ株式会社
■ITライフハック
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■まるで本物の宝石のように輝く【誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜】
ひとつひとつ職人の手で切り出される、唯一無二の造形を楽しむ「誕生石のタルト」。6月限定バージョンでは、6月の誕生石である「パール」と「アレキサンドライト」をモチーフに、透明感あふれる切りたての寒天菓子で表現した。パールは、白から透明へとやわらかに移ろう丸や球のかたちで、真珠のような優雅な輝きを。アレキサンドライトは、光によって色が変わる神秘的な特性を、2色のマーブル模様で表現している。切りたての琥珀糖ならではの、みずみずしい輝きとプルンとした食感が重なり、まるで本物の宝石を味わうような特別なひとときを楽しめる。
切りたての琥珀糖の輝きと、プルンとした食感をそのままお届けする
切り分けた断面
■6月の誕生石パールとアレキサンドライトの石言葉を記したカード付き
商品には、美しいタルトの写真とともに、6月の誕生石の石言葉を記したカードを添えてお届けする。誕生日を迎える大切な方への贈り物に。また、ご自分の誕生月を祝う特別なご褒美スイーツとしてもおすすめだ。
パール：「純粋・健康・長寿」
アレキサンドライト：「秘めた想い・変化・創造性」
■こだわりの素材をちりばめて
見た目の美しさだけでなく、味わいにもこだわりました。タルトの土台には、生クリームとリコッタチーズをベースに、ナッツとチョコをたっぷり混ぜ込んだ人気の「宝石のカッサータ」クリームを使用。
パールは、ホワイトチョコレート味、マスカット味、アップルシナモン味で、白や透明のやわらかな表情を表現。アレキサンドライトは、ラ・フランス味の爽やかな味わいに仕上げた。冷たいアイスタルトに、切りたての琥珀糖ならではのプルンとした食感が重なり、見た目も味わいも記憶に残る一品だ。
＜商品概要＞
商品名：誕生石のタルト〜6月パール＆アレキサンドライト〜
販売価格： 6,480円（税込）
重量：330g
商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+寒天菓子が3センチ程度の高さのる
ケーキトレーサイズ：155mmφ×76mmH（ドーム型の蓋つき容器）
配送箱サイズ：275mm×175mm×95mmH(外寸)
賞味期限：1カ月以上あるものをお届けする（冷凍 -18℃以下保管）
原材料：砂糖（国内製造）、タルト（小麦粉、マーガリン、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）、鶏卵、アーモンド、乳清たんぱく、食塩）、乳等を主原料とする食品（生乳、乳清、クリーム）、クリーム、ホワイトチョコレート、レモンピール、カシューナッツ、ビターチョコレート、ラズベリー、ピスタチオ、すぐり、寒天、マスカットリキュール、いちごピューレ、洋梨リキュール、りんご果汁、ピーチリキュール、ココナッツリキュール、コーンスターチ、シナモン/トレハロース、安定剤（加工デンプン、ペクチン、カラギナン）、乳化剤、膨張剤、光沢剤、着色料（アントシアニン、スピルリナ青、クチナシ黄、ビートレッド、銀）、酸味料、香料（一部に乳成分・小麦・卵・大豆・カシューナッツ・アーモンド・オレンジ・もも・りんごを含む）
＜購入方法＞
販売場所：ハラペコラボ公式オンラインストア
再販売開始日：2026年6月12日（金）正午12時〜
販売数：20台限定
配送について： 送料別途・全国発送
URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-6%E6%9C%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88
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毎月一ヵ月限定でお届けする、誕生石の琥珀糖【こうぶつヲカシ】。6月は「パール」「アレキサンドライト」「ムーンストーン」を、手切りの琥珀糖で表現した。虹色に揺らめく母貝の中でやさしく輝くパール。光によってエメラルドのような緑色や、ルビーのような赤色へと表情を変えるアレキサンドライト。そして、月の光を閉じ込めたように神秘的にきらめくムーンストーン。繊細なグラデーションと、職人の手仕事によって生まれる造形美を、琥珀糖ならではの「外はシャリッと、中はやわらかくほどける」食感とともに楽しめる。誕生日の贈り物や、ご自分の誕生月のご褒美スイーツに。また、お子様の出産内祝いや、記念月の贈り物にもおすすめだ。
商品名：6月のこうぶつヲカシ -誕生石Pearl-
価格：3,310円（税込）
販売場所：ハラペコラボ公式オンラインストア、ハラペコラボ福岡店、他
★6月のこうぶつヲカシ -誕生石Pearl- 価格3,310円（税込）
■ハラペコラボについて
ハラペコラボは、福岡を拠点に活動するクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けている。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数のメディアでも話題に。贈り物や、自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、心を動かす作品作りをしている。
■メルティングポットハラペコラボ株式会社
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