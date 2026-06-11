フリーアナウンサーの中村江里子（57）が11日、自身のインスタグラムを更新。ある日のミラノでのディナーのコーディネートが話題を呼んでいる。

黒のワンピースに真っ赤なペタンコ靴、“パックされた6つのリンゴ”を抱えた自身の写真を投稿した中村。この日は友人夫婦とディナーをすることになり「歩いてお店まで行くので、まずはペタンコ靴で。袋にヒールの靴を入れて、お店の前で履き替える」ことにしたという。

そしてお店の前でヒールにチェンジ。クロークでシューズバッグを預けたところ「シニョーラ、そちらの荷物も一緒に預かりますよ！」と店員に声をかけられた。

その荷物は一見、パックされた6つのリンゴ。しかし「あ、ありがとうございます。でも、これ…バッグなんです」と説明すると「え〜！」と驚かれたことを明かした。

「この日の夜のお店の主役は間違いなくこのバッグでした 全てのテーブルの女性たちの視線を感じ 洗面所でも声をかけられ」

本物のリンゴにしか見えないそのバッグはイタリアのブランド「モスキーノ」のもの。「ある日、2人で歩いていて見つけたりんごパックのバッグは夫からの母の日のプレゼント。楽しいでしょう？」といたずらっぽく締めくくった。

フォロワーからも「え！バッグなの？」「どう見てもリンゴのパッケージ！」「バッグには見えません」「最高のセンスです」「バッグの構造が知りたいです」など驚きの声が寄せられた。

中村は元フジテレビのアナウンサーで、00年にバルト氏と結婚。04年に第1子長女、07年に第2子長男、10年に第3子次女を出産している。パリに在住していたが、1年間の予定で現在は夫、次女とともにイタリア・ミラノで暮らしている。長女は日本でのインターン、長男がニューヨークで学生生活を送っている。