魚津市の北陸自動車道で大型トラックが作業員2人をはねて死亡させた事故で、トラックから酒の缶4本が押収されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。また、勤務先の運送会社によりますと、逮捕された運転手はこれまで業務中に複数回、物損事故を起こしていたということです。



酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで逮捕、送検された福島県の会社員 根本宏一容疑者（56）。



去年10月には、勤務先の運送会社で従業員を代表して安全運転に関する文書を読み上げていました。



