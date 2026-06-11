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全日空のサービス変更に「使えねえもの貯めてどうすんだよ」竹田恒泰が463万マイルの使い道に悲鳴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「史上最大の変更？全日空のサービス変更の狙いは何なのか！？サラリーマンには辛い変更」を公開した。動画では、全日空（ANA）の最近のサービス変更について、その背景にある経営戦略を分析しつつ、頻繁に利用する国内線客としての率直な不満と懸念を語っている。



動画序盤、「修行僧が発狂中！全日空のサービス変更はどうして？」と掲げられたテーマに沿って、竹田氏はスーパーフライヤーズカードの事実上の無力化に言及。サラリーマンにとっては厳しい状況だと指摘した。



その上で、「とにかく国際線をメインに使わせたい」という全日空の明確な方針を分析。日本の人口減少により国内線の利益が縮小する中、スターアライアンスの強みを活かし、アジアからヨーロッパやアメリカへ向かう「乗り継ぎ客」を取り込む戦略だと解説した。「全日空は国際線で勝負する」「JALは国内線のお客さま大切」と述べ、両社の完全な棲み分けが進んでいると指摘する。



しかし、この戦略転換により国内線客が冷遇されていると不満を漏らす。第2ターミナルの改修によって国内線乗客の移動距離が「何倍にも増えた」ことや、安いチケットではダイヤモンド会員であっても「座席指定できない」現状を挙げ、「完全にサービスがグレードダウンしてますよね」と嘆いた。



さらに話題は自身の保有マイルへ。「とんでもないマイルどうしてくれる？」と憤りつつ、自身が「463万マイル」という莫大なマイルを保有していることを明かした。「予約入れようと思っても取れないわけよ」と現状を語り、「使えねえもの貯めてどうすんだよ」と、マイル制度の実用性への疑念を痛烈な言葉で表現した。



最後には、かつて全日空が国内線の飲み物サービスを廃止した後に大批判を浴びて撤回した過去を振り返り、今回の変更も「大批判食らうとね、結構ひよって戻すことあるので」と、一部サービスの復活にわずかな期待を寄せて動画を締めくくった。