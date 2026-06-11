¸µHKT48»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢·ëº§¤òÈ¯É½ ¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/11¡Û¸µHKT48¤Î»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¡Ê27¡Ë¤¬6·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇJ1¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î´äºêÍª¿Í¡Ê28¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µHKT¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
»³²¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á´äºêÍª¿Í¤È»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤ËÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö´äºê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»³²¼¤â°ú¤Â³¤¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢²º¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Áð¸¶¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1998Ç¯12·î19ÆüÀ¸¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢O·¿¡£2013Ç¯¡¢HKT48Âè3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2016Ç¯¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡¢¥Á¡¼¥àT¶¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤È¤Ê¤ë¡£48¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¿ô¤Î³¤³°¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á½÷Í¥¶È¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°¡¢HKT48¤Î¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¿ô²óÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¸½Ìò¤Î¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤ÇºßÇ¤´ü´Ö¤¬ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯5·î15Æü¡¢HKT48¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡¢2024Ç¯7·î21Æü¤ËHKT48·à¾ì¤Ç¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆHKT48¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µHKT¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¥¤¥±¥á¥óÉ×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¸µHKT48»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È·ëº§
»³²¼¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á´äºêÍª¿Í¤È»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤ËÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢²º¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Áð¸¶¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»³²¼¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢HKT48Âè3´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ
1998Ç¯12·î19ÆüÀ¸¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡¢O·¿¡£2013Ç¯¡¢HKT48Âè3´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£2016Ç¯¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¾º³Ê¡¢¥Á¡¼¥àT¶¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤È¤Ê¤ë¡£48¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¯¿ô¤Î³¤³°¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á½÷Í¥¶È¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°¡¢HKT48¤Î¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¿ô²óÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¸½Ìò¤Î¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤ÇºßÇ¤´ü´Ö¤¬ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯5·î15Æü¡¢HKT48¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡¢2024Ç¯7·î21Æü¤ËHKT48·à¾ì¤Ç¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆHKT48¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û