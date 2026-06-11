

コンクリート片が落下した中学校 提供：岡山市

6月10日午後2時20分過ぎ、岡山市北区田中の御南中学校で校舎の軒裏のコンクリート片が落下し、生徒の左肩に当たりました。生徒は痛みがあるものの病院には行かず、現在経過観察中です。

岡山市によると、今回コンクリート片が落下したのは、1972年に建てられた鉄筋コンクリート造3階建の校舎北棟1階の軒裏です。

御南中学校では5月22日にも別の棟（中棟1階）で、約200gのコンクリート片が落下する事案が発生していました。

これを受けて、6月10日には教育委員会の職員が校内を点検し、落下の恐れがあるという箇所については、午後0時30分から午後2時ごろにかけて、コンクリートが浮いている部分を除去する作業を行っていました。

除去作業した後に、現場を立ち入り禁止にはしていませんでしたが、午後2時20分過ぎに、生徒が下校のために通りかかったところ、何かが左肩にあたり痛みを感じたということです。

岡山市は状況からコンクリート片が当たったとみていますが、直前の除去作業で取り除いたコンクリート片が現場にあったことから、生徒に当たったコンクリート片は特定できていないということです。一方、生徒は聞き取りに対して「5cmぐらいのコンクリート片が当たった」と話しているということです。

この事故のあと、改めて現場を含めた除去作業を行うとともに、修繕が終わるまで生徒の立ち入りを禁止しているということです。

岡山市では、学校施設でコンクリート片などが落下する事案が相次いでいます。緊急点検した結果、御南中学校を含む32校で危険個所が見つかったとして、5月末から32校の現地確認を進めていました。