◇ナ・リーグ ドジャース8−9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。9回の第5打席で3試合ぶりとなる12号本塁打を放った。ただ、救援陣がつかまりチームは逆転負けを喫した。

8回に3番手・ハートがつかまり6−9と逆転された直後の9回1死一塁で迎えた第5打席、相手守護神・ソトの初球、直球を捉え、中越え12号2ラン。1点差に迫った。

初回の第1打席は相手先発・ジョーンズにフルカウントから内角低めにスライダーを沈められ、空振り三振。3回2死一塁の第2打席は左翼方向へ大飛球を放ったが、相手左翼手・レイノルズがフェンスにぶつかりながら、スーパーキャッチ。本塁打を“強奪”され12号は幻に終わった。

5回2死の第3打席は低めカーブに空振り三振、7回1死の第4打席も詰まった打球を三塁手・ゴンサレスが好捕し、三飛に終わった。

本塁打は6日（同7日）のエンゼルス戦で放って以来、3試合ぶり。登板した試合では5月27日（同28日）のロッキーズ戦で相手先発・菅野智之から先頭打者アーチを放って以来で今季3本目となった。

投手・大谷はこの日、6回までカリハンのソロ1本のみに抑えていたが、6−1の7回に2死一、二塁からラウに右翼線へ2点二塁打を浴び降板。後を継いだベシアが失策で大谷の残した走者を還し、大谷の成績は6回2/3を投げ、今季ワーストの4失点（自責3）となった。それでも6回にウォードがキャリア初の満塁本塁打を放つなど、リードしたままの降板とあり、7勝目の権利は手にしていた。

たた、ハートの乱調で7勝目は消え、この回、後を継いだドライヤーも2ランを被弾。1イニング5失点の悪夢に大谷もベンチで腰に手を当て呆然となった。

9回に自ら意地の12号を放って1点差に迫ったが、後続が打ち取られチームは悔しい逆転負けを喫した。