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【注意喚起】Booking.comやAgodaで予約情報流出か？巧妙化する詐欺の実態と対策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が運営するYouTubeチャンネル「アラフォー無職が海外移住した話」が、「【警告】Booking com＆Agoda予約情報流出か！日本人旅行者が標的に…巧妙すぎる詐欺が拡大中【不審メール急増】」と題した動画を公開した。動画では、大手宿泊予約サイト「Booking.com」や「Agoda」を経由した予約情報の流出疑惑と、それを悪用した巧妙なフィッシング詐欺の実態および対策について解説している。



事の発端は、Booking.comやAgodaを通じて宿泊予約をした一部の利用者に対し、ホテルを装った不審なメールやWhatsApp経由でのメッセージが送られている問題だ。帝国ホテルやホテルニューオータニ大阪などの国内ホテルも、相次いで注意喚起を行っている。メッセージには「24時間以内に情報を更新しないと予約が自動キャンセルされる」などと不安を煽り、クレジットカード情報の入力を求める不正なリンクが含まれているという。



僕氏は、流出した情報に氏名、電話番号、宿泊日、予約番号などが含まれている点を指摘。自身も海外ホテルを予約した際にWhatsAppで同様の詐欺メッセージを受け取ったと明かし、「予約番号は一致しとってん」と手口の巧妙さに警鐘を鳴らした。さらに、個人情報に加え予約内容まで正確に把握されている状況から、「おそらく予約サイト側が漏れてるんだろうな」との見解を示した。



対策として、WhatsAppやSMSで届く支払い要求は信用せず、クレジットカード情報を絶対に入力しないよう視聴者に呼びかけている。また、メッセージ内のリンクは安易にクリックせず、公式サイトや公式アプリから直接予約状況を確認することの重要性を強調した。



動画の終盤では、URLの不審な点を見抜くためにAIを活用するテクニックや、クレジットカードの利用明細を定期的に確認するなどの自己防衛策を紹介している。宿泊予約サイトを利用する際は、不審な連絡に決して応じず、まずはホテルや公式窓口へ直接問い合わせるなど、慎重な対応が求められる。