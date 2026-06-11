マッチングアプリで出会った相手が医師だと聞けば、誰もが条件の良さに期待を抱くかもしれません。実際、彼の振る舞いは驚くほど行き届いていて、待ち合わせまでのやり取りや店選びに至るまで、一切の隙がありませんでした。しかしその完璧さは、やがて本質を覆い隠す包装紙でしかなかったと気づきます。丁寧に見える言動の裏側で、相手の気持ちや距離感をまるで考慮しない極端な行動が、少しずつ姿を現し始めていました。



【漫画】マッチングアプリで男性医師と出会ったのに彼には妙な危うさが…？（全編を読む）

3度目のデートでいきなりのプロポーズ

東京都在住のAさん（30代後半）。マッチングアプリで出会った男性医師（40代後半）とのデートは総じて快適でした。医師という肩書きの印象だけでなく、時間を守り、品のある場所を選び、会話もそつなくこなす。一見すると「申し分ない」どころか、「逃すほうが惜しい」と感じる相手でした。



しかし、3回目のデートでその均衡は一気に崩れます。



食事を終えた帰り道、突然のプロポーズ。そして「来年度は勤務地が変わる可能性があるから、一緒についてきてほしい」という、人生の重大事項をまるで用事を並べるかのように告げられた言葉。



確かに、誠実で安定している男性でしたが、それと恋愛の進度は別物です。関係を育てるプロセスを飛び越え、勢いだけで人生を一緒にしようとする姿に、違和感より先に「危うさ」を感じました。丁寧にお断りをしたのは、相手を否定するためではなく、自分の人生を守るためでした。



「最後に一度だけ会いたい」--その言葉を信じた理由

断った後、彼から「最後に一度だけ会いたい」という連絡が届きました。Aさんは、正直迷いました。しかし、彼の人柄そのものには大きな問題があったわけではありません。むしろ誠実で礼儀正しく、外見や生活面も整っており、自分にはもったいないほどの好条件でした。



結婚を急ぎすぎているだけで、落ち着いて話せば理解してもらえるのではないか。そう考え、最後の対話の場に向かいました。



…ところが、そこで待っていたのは、想像の斜め上を行く光景でした。



待ち合わせに、まさかの母親同伴

約束の場所に着くと、彼の隣には、全く知らない女性がいました。



親密そうに話し込む2人を見て、足が一瞬すくみました。困惑を抱えたまま近づけず、距離を置いて様子をうかがいながら、LINEでメッセージを送りました。



「隣にいる女性は誰ですか？」



返ってきた答えは、予想外のものでした。



「母親です。紹介したかったんです。母も一緒のほうが安心していただけるかと思って」



結婚どころか、交際すら成立していない段階で、母親を無言で同席させるという判断。そこには、こちらの気持ちへの配慮も、最低限の礼儀もありませんでした。



それは「誠実な医師」という印象とは全く結びつかない、幼さと自己中心性の象徴のような行動でした。



もちろん、その場で母親に顔を合わせることはできませんでした。Aさんは静かにきびすを返し、そのまま帰りました。もったいないとか、誠実そうだとか、そういった表面的な評価は、一瞬で霧のように消えていきました。



好条件に包まれて見えにくくなっていた価値観の不一致

医師という肩書き、整った生活、丁寧な振る舞い。それらは確かに魅力的です。しかし、どれほど包装が立派でも、核心部分にある価値観がずれていれば、関係は成立しません。



恋愛には、お互いの歩幅を尊重する成熟が必要です。プロポーズの唐突さも、母親の無断同席も、相手の気持ちより、自分の進め方を優先させる行動でした。



「条件の良さ」は、価値観のズレを埋めてはくれません。むしろ、表面的な魅力に気を取られすぎると、肝心な違和感を見落としそうになる危険があります。まさにその象徴でした。



完璧さの陰に隠れていたのは、恋愛の基礎に必要な「相手を見る姿勢」の欠如だったのです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）