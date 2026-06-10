１０日夜、ＪＲ天王寺駅付近の地下街で「女性が刺されている」と消防に通報がありました。

女性は何者かに刺され病院へ搬送されましたが、命に別状はないということです。

事件に関わったとみられる人物２人が現場から逃走していて、警察が詳しい状況を調べています。

【写真を見る】トイレから出てきたところ かばん奪うように襲いかかったか…大阪・天王寺の地下街で女性が刺され搬送 強盗殺人未遂の疑いで２人組の男の行方を捜査 凶器見つからず 女性は命に別状なし

午後７時４５分ごろ、天王寺駅付近の地下街「あべちか」で、通行していた女性から「女性が刺されている」と１１９番通報がありました。

警察によりますと、目撃者は男２人がカバンを奪うように女性に襲い掛かり刺したと話しているということです。また、捜査関係者によりますと、女性はトイレから出てきたところを襲われたとみられています。

女性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。

また、現場から凶器とみられる刃物は見つかっていません。

現場には防犯カメラが複数台あり、警察は強盗殺人未遂事件として逃走している男２人の行方を追っています。

