「神コスパすぎる…」バーガーキング、毎日お得セットに「昔のマックのような安心感が、今はバーガーキングにある」反響
バーガーキング公式X（旧Twitter）は6月8日に投稿を更新。朝昼夜・平日休日を問わずお得に楽しめる「オールデイ・キング」セットを紹介する投稿を公開しました。
【画像】バーガーキングのオールデイ・キングセット
コメントでは、「クアトロチーズワッパーJr.700円は神コスパすぎる…チーズ好きにはたまらない組み合わせですね」「確かに毎日キングでいいと思わせるような」「昔のマックのような安心感が、今はバーガーキングにある」「スパイシーワッパー美味しかった。また行きます」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】バーガーキングのオールデイ・キングセット
バーガー＋フレンチフライ＋ドリンクがずっとお得同アカウントは「オールデイ・キング」とつづり、画像2枚を投稿しています。本格バーガーにフレンチフライ（S）とドリンク（M）がついたセットが550円〜と、平日も休日も朝昼夜ずっとお得に楽しめるようです。4種のチーズを使用した「クアトロチーズワッパーJr.セット」は700円で楽しめます。
「食べ応えある本格バーガーです！」7日の投稿では「ダブルクリーミーマヨ アボカドワッパー」について紹介していた同アカウント。「香ばしい直火焼きの100％ビーフパティ2枚とアボカドをまろやかな「特製ハーブマヨソース」で仕上げた、直火で焼いたジューシーなビーフの旨さとアボカドが相性抜群な、食べ応えある本格バーガーです！」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)