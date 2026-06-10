ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎(45)が、パーソナリティーを務める9日深夜放送の「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。大ファンを公言しているプロ野球・中日に言及した。

大の竜党で、球団の90周年広報アンバサダーにも就任。ANNでも「ドライチ ドラゴンズファンの一郎くん」のコーナーを放送している。

そんな山口だが、「ドライチ」のコーナーで「どうにもなりまへん！」と嘆き節。放送時点でセ・リーグ最下位に沈む中日に「なんかちょっと変わりつつあるところを俺は少しポジティブに捉える。草加(勝投手)をリリーフで使うところをポジティブに思っている。ここから先のドラゴンズは変わります」と前を向こうとしていた。

しかし、直後に「もう頭が痛い。なんかな〜。話したくないな、今日。少し遠いことの話になってきている、ドラゴンズのことが。自分の中で凄く目の前にあったものだったのに2メートル、3メートル離れたところにドラゴンズを感じ始めている。どうなるんだろうな。どうしたらいいんだろうな」と憂いていた。