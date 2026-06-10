北海道小樽市で飲酒運転の車が乗用車と正面衝突し大学院生が死亡した事故で、危険運転致死の罪に問われている男の初公判が開かれました。



裁判では「酒を大量に飲んだ」という男の飲酒量が明らかになりました。



（大沢被告）「私は酒を大量に飲み、無責任な飲酒運転をして被害者を死亡させてしまいました」



法廷でこのように述べたのは、危険運転致死の罪に問われている大沢亮汰被告３４歳です。



６月１０日の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。



