オフの移動日に携えていた“アイテム”とは

海外ファンも“二度見”したようだ。ドジャース・佐々木朗希投手が、遠征の移動時に左手に携えていたある「庶民派アイテム」が脚光を浴びた。メジャーきってのスター軍団の中でサラリと見せた飾らない姿に対し、米ファンから称賛が送られている。

ドキャース公式SNSは8日（日本時間9日）、翌日からの敵地パイレーツ戦に向けて飛行機に乗り込むナインの姿を公開した。お揃いのナイキのジャージ姿の中、大谷翔平投手はヘッドホン、山本由伸投手はコーヒー片手にサングラス姿で登場。各選手たちが高級な私物で機内に乗り込むなか、佐々木の左手には米国の人気スーパー「トレーダー・ジョーズ」の紙袋が握られていた。

手にしていた紙袋はクリスマス仕様とみられる期間限定デザインで、半年近く大切に再利用している様子がうかがえる。本業のマウンドでも今季は11試合に先発して3勝3敗、防御率4.04をマーク。5日（同6日）のエンゼルス戦では7回2安打無失点、10奪三振の好投を見せ、直近4先発の防御率が1.48と安定感抜群のピッチングを続けている。

契約情報をまとめる「Cot’s Baseball Contracts」によれば、佐々木の今季年俸は80万ドル（約1億2800万円）。スポンサーなどの収入も踏まえれば、さらにサラリーは上だ。“庶民的”な振る舞いに米ファンも大興奮だ。「ロウキ、そのトレジョの袋持ってるの見えてるよ！」「ロウキがトレーダー・ジョーズの紙袋を持ってるんだけど!?」「こういう親しみやすいところ、本当に大好きだ」「（激混みで有名な）トレジョの駐車場から、朗希が無事に出庫できたみたいで何よりだよ」と歓喜のコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）