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ポイ活YouTuberが解説する「Visa割キャンペーン」の裏技、楽天カードの期待値は通常の約4倍だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「【知らないと損】Visa割キャンペーン完全攻略！楽天カード優遇＆三井住友カード最大30％還元」を公開した。動画では、Apple Payを用いた「Visa割キャンペーン」の概要と、特定のクレジットカードを組み合わせることで還元率を最大化するテクニックを解説している。



おにまる氏はまず、Apple PayのVisaタッチ決済を利用すると抽選でキャッシュバックが当たる基本のキャンペーンについて説明。今回の期待値は17.55円と控えめである点に触れた。しかし、楽天カードを利用した別キャンペーンでは、特典額が通常の2倍に設定され、当選確率も優遇されていると指摘。「期待値が約4倍の67.4円に跳ね上がる」と分析し、楽天カードでの参加を強く推奨した。



さらに、特定の6店舗（くら寿司、西松屋など）で1回1500円以上の決済を行うと10%キャッシュバックされる特別枠を紹介。ここに三井住友カードを利用することで独自の20%還元が上乗せされ、合計で「最大30%還元」に達する仕組みを明かした。また、楽天モバイルユーザーであれば「くら寿司」の決済でさらに10%分のポイント還元を併用できるという、独自の豆知識も披露している。



単なるキャンペーンの紹介にとどまらず、カードごとの優遇措置や併用可能な特典をパズルのように組み合わせる戦略は、日々の買い物をよりお得にするための重要な気づきを与えてくれる。