【ニューヨーク＝木瀬武】米アップルは８日、スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」などで利用できる音声アシスタント機能「Ｓｉｒｉ（シリ）」を、「シリＡＩ」として刷新すると発表した。

アップルはＡＩ開発での出遅れが指摘されてきたが、米グーグルの生成ＡＩ技術を活用して巻き返しを図る。

同日の開発者向けのイベントで明らかにした。

従来のシリは一問一答の形が基本だったが、刷新後は端末内の情報や文脈を踏まえた精度の高い対話や複雑な作業が可能になる。過去のメールから友人の住所を調べ、地図アプリに道順を示すといった横断的な回答もできる。

年内に英語の試用版を投入する。日本語を含む他の言語にも対応していく予定だが、具体的な日程は示さなかった。

シリＡＩは、グーグルのＡＩモデル「ジェミニ」を基盤にしている。刷新計画は２０２４年に発表されたが、開発が難航して実装を延期してきた。遅れを取り戻すために頼ったのが、ＡＩ開発で先行するライバルのグーグルだった。

イベントには９月１日付でＣＥＯ（最高経営責任者）を退くティム・クック氏も登壇し「人々の暮らしを豊かにする最高の製品を作ることがアップルの（指針となる）北極星だ。その使命に携われたことは生涯の名誉だ」と述べた。

市場では発表内容は目新しさに乏しいと受け止められ、８日のニューヨーク市場でアップルの株価は１・９％下落した。