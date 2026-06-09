夏商戦を前に、飲料株への関心が高まりやすい時期に入っている。気温上昇は清涼飲料やビール類の販売数量を押し上げる一方、原材料費や物流費、人件費の上昇は利益率の重しになりやすい。

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今回は、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、サントリービバレッジ&フードの3社を軸に見ていきたい。飲料株の今後を考えるうえでは、販売数量の伸び、利益率の改善、そして個別企業のリスク管理が分かれ目になりそうだ。

■アサヒはサイバー攻撃の影響も焦点

アサヒは、国内飲料と酒類の両面で夏商戦の恩恵を受けやすい。一方で、2025年9月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響で、2026年12月期第1四半期決算の発表を延期している。

会社側は事業進捗として、国内飲料について売上収益が増収、事業利益も1桁台後半の増益になったと説明している。

アサヒ株価を見るうえでは、夏場の数量増と価格改定効果に加え、サイバー攻撃の影響から通常の決算開示へどこまで戻れるかも焦点になりそうだ。

■キリンは複数事業の収益バランスにも注目

キリンは、飲料と酒類に加え、医薬・ヘルスサイエンス領域も持つ点が特徴になる。

2026年12月期第1四半期では、売上収益の増加と継続的なコスト削減により、増益を確保した。

夏場の飲料需要は追い風になりやすいが、キリン株価を見るうえでは、飲料単体だけでなく、複数事業の収益バランスも確認したい。値上げ後も販売数量を維持し、コスト削減効果を利益に反映できるかが重要になる。

■サントリーは利益率改善が分かれ目

サントリービバレッジ&フードは、清涼飲料に特化した銘柄として夏商戦の影響を受けやすい。

2026年12月期第1四半期の営業利益は、マーケティング費用の増加や原材料価格、物流費の高騰により、前年同期比0.2%減となった。売上が伸びても、広告宣伝費や原材料費が膨らめば利益率は圧迫される。

サントリービバレッジ&フード株価を見るうえでは、夏場の販売数量増を、利益率改善につなげられるかが分かれ目になる。

■投資かの注目ポイントは

投資家目線では、今後の飲料株を見るうえで3つの点を確認したい。

1つは、気温上昇で販売数量がどこまで伸びるか。2つ目は、原材料費や物流費の上昇を価格改定やコスト削減で吸収できるか。3つ目は、決算開示や海外事業、広告宣伝費など各社固有のリスクをどこまで管理できるかである。

飲料株は夏商戦の期待で買われやすい一方、実際の株価は数量増だけでは決まりにくい。今後の分かれ目は、販売数量の伸びをどこまで利益率改善に結びつけられるかにありそうだ。