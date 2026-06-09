NTTドコモは、端末補償サービス「smartあんしん補償」の加入者を対象に、スマートフォンの画面割れによる修理・交換費用を最大1万円まで補償する「スマホ画面割れ保険」を付帯したガラスフィルムを発売した。価格は5665円～。

購入から1年以内にフィルムを貼り付けたスマートフォン本体の画面（ディスプレイ）が破損し、修理または交換時、1回あたり最大1万円の保険金を後日支払う補償が付帯する。ユーザーによる個別の保険申し込み手続きや追加の保険料支払いは不要で、製品を購入することで自動的に対象となる。購入後に「smartあんしん補償」へ加入した場合も対象となるが、保険金の請求時点でも同補償に加入している必要がある。また、所定の条件を満たせば第三者修理機関での修理・交換も補償対象に含まれる。

画面割れ保険が付帯したスマートフォン向けガラスフィルムを取り扱うのは、国内通信キャリアとして初という。ドコモオンラインショップでの販売価格は「ARガラスフィルムハイグレード」が5665円、「放熱機能付きハイグレードガラスフィルム」が6820円、「全画面フルクリアガラスフィルム」が7722円、「プレミアムハイグレードガラス」が9020円となっている。ガラスフィルムのみの破損やヒビ割れは補償の対象外。発売時点における対象機種は「Xperia 1 VIII SO-51G」で、今後の対象機種は順次拡大される。