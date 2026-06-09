サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から6月6日に誕生したKO1KEYZ（コイキーズ）が、6月8日に放送された『DayDay.』（日本テレビ系）で地上波初出演。番組内で披露した自己PRを別角度から捉えたTikTok映像に、反響が集まっている。

【動画】①KO1KEYZメンバーの「101秒自己PRリレー」②「新世界（SHINSEKAI）」パフォーマンス③山里亮太＆武田真一とのダンスチャレンジ

■『日プ新世界』から誕生！KO1KEYZが『DayDay.』で地上波初出演

KO1KEYZのメンバーは、DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人。『DayDay.』では「101秒自己PRリレー」という企画で、メンバーがリレー形式で自分の強みをアピールした。

まずYOSHIKIが「101秒以内にルービックキューブをそろえます！」と予告し、TOWAはダンスしながらの口笛、RYUJIは画力、YURAは習字の実力など、それぞれに特技を披露。ISSAは「10年間野球をやっていたので、バントを打ち分けられます」と宣言して、「1塁側！3類側！」とバントのポーズをしてから審判のアウトの仕草をするように退場し、周囲を笑わせる。番組では控えめなキャラクターが目立った彼だが、意外なバラエティ適性の高さを発揮した。

やがて時間が足りなくなり、SIYOUNGは自分の名前を名乗る暇もなく退場。そしてYOSHIKIが無事完成させたルービックキューブを披露すると、最後にDAIKIが「僕は緑のものが好きなので、『DayDay.』のスタジオから緑のものを集めてきました！」と両手に植物を持って笑顔を浮かべる。番組ではアップだったが、TikTokではそれぞれの個性豊かな自己紹介を全身のアングルで楽しめ、後ろのメンバーのリアクションも見ることができる。

また番組でKO1KEYZが披露した「新世界（SHINSEKAI）」のパフォーマンス、メンバー全員と山里亮太、武田真一による「新世界（SHINSEKAI）」のチャレンジ動画も公開された。

SNSでは「バラエティいけるの確定w」「イッサまさかのお笑い枠？笑」「爪痕残してるなあ」「まだまだ引き出しありそう」「KO1KEYZさっそくやかましくていい」「ビジュが最強」「ぴょこぴょこ顔出してて可愛い」など、フレッシュな12人に多数の反響が起こっている。