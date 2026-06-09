ＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」の３時間スペシャルが８日に生放送され、人気アイドルがチャック全開で出演してしまうハプニングがあった。

番組の中盤。今年でＣＤデビュー５周年のなにわ男子が、スペシャルライブで５曲を歌った。「初心ＬＯＶＥ（うぶらぶ）」「Ｉ Ｗｉｓｈ」「Ｔｈｅ Ａｎｓｗｅｒ」そしてテレビ初披露の「Ｃｉｒｃｕｓ Ｎｉｇｈｔ」を全力でパフォーマンス。４曲を歌い終え、ニューアルバム「ＮＤ⁵」に収録の「Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ」を披露する前に７人でトーク。西畑大吾は観客のほうを向いて「僕たちがなにわ男子で〜す！お願いします！」と自己紹介。「皆様のおかげでデビュー５周年を迎えることができました。本当にありがとうございます」と全員で一礼した。

そして西畑は「さあ、いかがでした？恭平」と言って高橋恭平に話を振った。高橋は息を切らしながら「１個、大事件が起きまして…」と切り出し、「チャック開いてたんすよ」と明かすと、メンバーは「え〜！？」と仰天。西畑は「大丈夫、開いてないから」とフォローしたが、高橋は「結構、結構…」と動揺が止まらず、ホワイトのズボンに手をやった。

ネットは大興奮。「ラスト曲前ズボン気にし出してなんだろ思ったらまさかのチャック空いてた」「ズボン気にしてるからもしやチャック開いてた？って思ったらやはりそうでした」「ベルトいじってるからウエスト細すぎておちちゃいそうかなぁって思ったらまさかのズボンのチャック開いてた」「終わった瞬間ズボンずっといじってるな〜って思ってたら、まさかのチャック開いたままパフォーマンスしてた高橋恭平」と、薄々気になっていたファンも。また「ねぇズボンのチャック開いてたとか面白すぎるんやけど。録画見返す時、もうそこにしか目いかん」「生放送でチャック開いてたことを自己申告する高橋恭平くん素直すぎて大横転、普通言わない」と笑った。