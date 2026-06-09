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家計の味方が厳選！還元率や付帯特典で選ぶ「日々の支払いが劇的にお得になる」最強クレジットカード7選

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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】本当におすすめできる神クレカ7枚｜年会費・還元率・付帯特典・改悪耐性で厳選【PR】」を公開した。動画では、近年のクレジットカードの「改悪ラッシュ」を生き残った、本当におすすめできる「神カード」7枚を厳選して紹介している。



選定基準について、動画では「年会費」「基本還元率」「還元率が落ちる対象サービスの少なさ」「付帯特典」などを総合的に評価し、汎用性の高いものから特定の用途で圧倒的なメリットを発揮するものまで幅広くピックアップしている。



1枚目に紹介されたのは、年会費無料で高い還元率を誇る「P-one Wiz」である。昨今、定番カードで公共料金などの還元率が下がるケースが増加している中、同カードは請求時に自動で1%オフになるうえ、ポイント還元を含めると最大1.8%の還元を受けられる点を「圧倒的に優れている」と高く評価した。ただし、初期設定がリボ払いになっていることに対しては、「絶対に押さえておくべき注意点」として設定変更の重要性に警鐘を鳴らしている。



また、無条件で1.5%の還元が得られる「V NEOBANK デビットカード」も注目アイテムとして挙げられた。クレジットカードではないものの、還元率が落ちる対象サービスが非常に少なく、税金や公共料金の支払いでも高い還元率を維持できる点を「実質No.1の還元率」と絶賛した。



さらに、上位カードからは「エポスプラチナカード」がピックアップされた。インビテーションなどを活用すれば実質年会費2万円で保有でき、年間利用額に応じたボーナスポイントや充実した付帯保険、プライオリティ・パスなどの特典を踏まえ、「年会費2万円とは思えないほど充実していてコスパが非常に良い」と語っている。



動画では他にも、新幹線や交通系ICでお得な「J-WESTカード」や、高級ホテルの無料宿泊特典が付帯する「ヒルトンノーマルカード」など、ライフスタイルに合わせた強力なカードが紹介されている。自身の年間利用額やよく利用するサービスを棚卸しし、日々の支払いを最も効率化できる一枚を選ぶことが、家計管理の最適解となるだろう。