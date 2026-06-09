森永乳業<2264.T>が急騰。前日の日経平均急落局面でも同社株は上値追い態勢を継続し、市場筋の目を引いたが、きょうは一気に上げ足を加速している。今月１日に三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>から提出された大量保有報告書で、三菱ＵＦＪがグループ共同保有の形で森永乳の株式の５．０３％を保有していることが判明した。保有目的は純投資及び政策投資としており、同社株の先高期待につながっている。



牛乳由来のプロテインでタンパク質含有率を極度に高めた高濃度ホエイが注目されるなか、同社はこの世界的なサプライヤーとして投資マネーの関心を集めている。株価は前日に終値でフシ目の５０００円大台ラインを突破し最高値を更新したが、きょうは上場来高値圏で更に上げ足を加速する格好に。信用買い残は枯れた状態で上値は軽く、ＡＩ・半導体関連やその周辺株などに物色の矛先が集中するなか、異色の上昇トレンドを構築している。



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出所：MINKABU PRESS