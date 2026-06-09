ソフトバンクの大津亮介を銀次＆梶谷＆金子3氏がベタ褒め

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」が8日に公開され、銀次さん、金子侑司さんが出演。ゲストに梶谷隆幸さんを迎え、ソフトバンク・大津亮介投手の魅力を語った。

8日時点で、交流戦首位を走るソフトバンクの戦いぶりを振り返る中で、2日の中日戦（バンテリンドーム）で、1安打1四球11奪三振でプロ初の完投勝利を挙げた大津をピックアップした3人。銀次さんが「大津投手、やっぱりすごいね」と切り出すと、金子さんと梶谷さんも大きくうなずいた。

特に盛り上がりを見せたのは、大津のチェンジアップについて。銀次さんが「大津投手のチェンジアップ、やばいらしいよ。3回振れるって言ってた」と、その変化量を伝えると、梶谷さんは「金子千尋さんばりじゃないですか！」と驚きの表情。これに対して金子さんは、「僕はずっと言ってるんですよ！ 好きなんですよ！ 試合見ていて、本当になんかこう……推しです！」と、昨季から大津に注目していたことを明かした。

さらに、梶谷さんが「すごく器用なイメージがある」と加えると、銀次さんが「センターに抜けそうなピッチャーゴロもバシって取ったりする」と守備力についても言及。これには“大津ファン”の金子さんも「器用なんです、反応よくて」と笑顔でうなずき、3人そろって大津の投球や、その器用さを絶賛した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）