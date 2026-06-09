1986年、東宮御所でのパーティーで出会った浩宮と小和田雅子さん。初対面は「大変緊張した」ものの、会話は意外なほど弾んだという。外交官として歩み始めたばかりの彼女が抱いていた仕事と結婚の葛藤――その原点に迫る。

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ジャーナリスト・大木賢一氏の著書『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』（講談社）より一部を抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



知られざる天皇と皇后の「最初の出会い」とは―― ©getty

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「小和田雅子さん」登場

徳仁皇太子と「小和田雅子さん」の二人が結婚して「雅子皇太子妃」が誕生するのは1993（平成5）年のことだ。それ以前にもいわゆる「お妃候補」として名前が挙がり、マスコミに追い回される日々を過ごしたが、実は「小和田雅子さん」自体は、そのずっと前から一種の有名人だった。

その名が初めてメディアに登場したのは、結婚から7年も前の1986（昭和61）年だった。当時22歳。10月、この年の外交官試験の合格者28人が発表され、その中にあった「小和田雅子さん」にメディアは注目した。父が現役の外務省条約局長であり、親子二代の、しかも女性の外交官が誕生したことに、ニュース性があると思われたからだ。

「小和田雅子さん」は新聞の取材を受け、その様子は写真入りで紙面を飾った。

「読売新聞」の記事を引用する。

〈 外務省は6日、61年度の外交官試験（外務公務員採用〔1〕種試験）の合格者28人（うち女子3人）を発表したが、この中で、小和田雅子さん（22）（ハーバード大）は、父の恒さん（54）も外交官。父娘二代の外交官は外務省では2組目だ。（中略） 小和田さんは、現在、外務省条約局長の恒さんが、かつて客員教授をしていたことのあるハーバード大経済専攻を卒業、現在、東大法学部に在学中。父親の仕事柄、高校の途中からアメリカで暮らし、「外から日本を見ているうちに国際的、公的分野で仕事をしたくなった」と語る。恒さんも「自分で決めなさい、と見守ってくれた」という。 最近は社会で活躍する女性が目立つとはいえ、女性外交官はやはりパイオニア的存在。しかも、父親と比較されそうだが、「父と私はタイプが違う。父を見本に、自分なりの道を歩みたい」と日焼けした顔をほころばせた。（「読売新聞」1986年10月6日夕刊）〉

この記事を見るだけでも、男女雇用機会均等法の制定翌年だったこの年の女性外交官誕生が、世間の耳目を集めることだったことが分かるが、「朝日新聞」はさらに、実際に入省した後の1987（昭和62）年末にも、「花の同期がネットワーク 『霞が関』87年入省の女性たち」と題する特集記事を掲載している。

これまで各省庁で孤立しがちだった「紅一点」たちが「同期会」を結成したとの内容で、厚生省（当時）に入省した東京大卒女性と並んで、「小和田雅子さん」が語っている。

「これで自分は結婚できないかも⋯」

〈 外交官の父を持ち、幼いころから外国暮らしが長かった。外交官に、とはっきり決意したのは、アメリカ・ハーバード大学を卒業後、帰国するか、それともアメリカに残ってキャリアを積むか、の選択を迫られた時だった。 「アメリカに残ると根なし草になるような気がしたんです」 仕事を持って生きる、ということに迷いはない。 「ハーバードでは、女性でも仕事をもつのが当たり前でしたから」「ただ、いよいよ外務省から内定をもらった時、これで自分は結婚できないかもしれない、とも……。両立させたいですね」 今は、週3回の語学研修に汗を流しながら、連日深夜まで働いている。担当しているのは、経済協力開発機構（OECD）の環境委員会。会議に備えた資料の準備や、会議での日本政府の見解の調整をする役目である。 「夜2時に帰宅したら、母にきょうは早いわね、と言われちゃいました」 来秋からは2年間の計画でイギリスの大学に留学し、英語や学問にますますみがきをかける予定だ。ただ一つ、感じることは--。「日本では、女性というだけで珍しがられたり、外見のことを言われたりするのが、ちょっぴり残念です」（「朝日新聞」1987年12月25日）〉

この時点で、自身の結婚について触れ、できるのであれば、結婚と仕事を「両立させたい」と話しているのが興味深い。

いまでこそ、女性が仕事を続け、キャリアを積みながら、結婚、出産、育児を両立させるのが当たり前のように思われるが、当時「キャリアウーマンの先駆け」のように扱われた世代の女性たちは、一種悲壮な覚悟を持って仕事をしていただろう。

「男性並み」であることを求められながら仕事でキャリアを積み上げるには、結婚はできないかもしれない。でも、できるなら結婚もして、仕事と結婚生活を両立させたい。「小和田雅子さん」は当時そう思っていたのであり、やがてそれが「皇室による国際親善」と、「皇太子妃として家庭を持つ」ことの両立を目指すことになっていく。

仕事と家庭の両立を求める志向は、その後もずっと続いていったのであり、それは、結婚、出産、育児を経験し、長い時を経て皇后となった今でも変わらないことなのではないか。

実は、このインタビュー記事が掲載された時点で、若い「小和田雅子さん」は、すでに浩宮時代の徳仁皇太子と出会っていた。

2人の最初の出会いは⋯

二人の出会いは1986（昭和61）年10月に東宮御所で開かれた、スペインのエレナ王女歓迎パーティー。浩宮は当時26歳。「小和田雅子さん」にとっては外務省の合格発表からわずか12日後のことだった。

初めて浩宮と話した際の感想を、後の婚約会見で「大変緊張してご挨拶を申し上げたのですが、その後は、何か意外なほど話が合ったといいますか、話が弾んだというのを覚えております」と振り返っている。

このパーティーの席では、「仕事と家庭の両立」を、目の前にいる男性と共に目指していくことを、まだ知らなかっただろう。

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雅子さまが抱えていた「皇室入りへの葛藤」とは――

〈元首相も「世界に誇れる女性外交官を得た」と太鼓判を押したが⋯「外交官の仕事を断念」“葛藤だらけだった”雅子さまの皇室入り〉へ続く

（大木 賢一／Webオリジナル（外部転載））