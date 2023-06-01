　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1870円高の6万5690円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1665.40円高。出来高は1万5900枚となっている。

　TOPIX先物期近は3908.5ポイントと前日比62.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は56.12ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65690　　　　 +1870　　　 15900
日経225mini 　　　　　　 65685　　　　 +1840　　　321500
TOPIX先物 　　　　　　　3908.5　　　　 +62.5　　　 18851
JPX日経400先物　　　　　 35375　　　　　+695　　　　 714
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+5　　　　 696
東証REIT指数先物　　　　1766.5　　　　　　+7　　　　　10

株探ニュース