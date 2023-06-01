日経225先物：9日2時＝1870円高、6万5690円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1870円高の6万5690円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4024.6円に対しては1665.40円高。出来高は1万5900枚となっている。
TOPIX先物期近は3908.5ポイントと前日比62.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は56.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65690 +1870 15900
日経225mini 65685 +1840 321500
TOPIX先物 3908.5 +62.5 18851
JPX日経400先物 35375 +695 714
グロース指数先物 749 +5 696
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3908.5ポイントと前日比62.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は56.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65690 +1870 15900
日経225mini 65685 +1840 321500
TOPIX先物 3908.5 +62.5 18851
JPX日経400先物 35375 +695 714
グロース指数先物 749 +5 696
東証REIT指数先物 1766.5 +7 10
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