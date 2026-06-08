セガプライズ、『エヴァンゲリオン』、TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」などのプライズフィギュアを公開【#プライズフェア】
セガ フェイブは、5月21日に開催された「第84回プライズフェア」にて新作プライズフィギュアを公開した。
「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。
同社ブースでは『名探偵コナン』やTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」などの新作フィギュアを展示。
『名探偵コナン』からはバーボンと赤井秀一がプライズフィギュア化され、2体を並べることで背景や直接対峙するドラマチックなシーンが完成する。
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」では、「石流龍」が“Luminasta（ルミナスタ）”シリーズで登場。コミックスの表紙イラストをモチーフに立体化され、鍛え上げられた肉体や足元には立ち上がる呪力をイメージしたエフェクトが表現されている。
“FIGURIZM α”シリーズから「“初音ミク”-クリスマス2026-」が立体化。その他、「＜物語＞シリーズ」から千石撫子が“XStellar"シリーズで展開を予定している。
名探偵コナン
名探偵コナン XrossLink フィギュア‐赤井秀一‐/‐バーボン‐
2026年10月 登場予定
名探偵コナン XrossLink フィギュア‐赤井秀一‐
名探偵コナン XrossLink フィギュア‐バーボン‐
TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」【呪術廻戦 死滅回游 Luminasta ‐石流龍‐】
2026年10月 登場予定
『エヴァンゲリオン』シリーズ【ヱヴァンゲリヲン新劇場版 Yumemirize
- 式波・アスカ・ラングレー - スクール水着Ver.】
2026年10月 登場予定【新世紀エヴァンゲリオン Luminasta
- カヲル -】
2026年10月 登場予定【ヱヴァンゲリヲン新劇場版 FIGURIZM α
- アスカ -】
2026年11月 登場予定
＜物語＞シリーズ【＜物語＞シリーズ XStellar
- 千石撫子 -】
2026年10月 登場予定
初音ミク【初音ミクシリーズ FIGURIZM α
“初音ミク”-クリスマス2026-】
2026年11月 登場予定
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