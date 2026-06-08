【第84回プライズフェア】 5月21日 開催

セガ フェイブは、5月21日に開催された「第84回プライズフェア」にて新作プライズフィギュアを公開した。

「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。

同社ブースでは『名探偵コナン』やTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」などの新作フィギュアを展示。

『名探偵コナン』からはバーボンと赤井秀一がプライズフィギュア化され、2体を並べることで背景や直接対峙するドラマチックなシーンが完成する。

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」では、「石流龍」が“Luminasta（ルミナスタ）”シリーズで登場。コミックスの表紙イラストをモチーフに立体化され、鍛え上げられた肉体や足元には立ち上がる呪力をイメージしたエフェクトが表現されている。

“FIGURIZM α”シリーズから「“初音ミク”-クリスマス2026-」が立体化。その他、「＜物語＞シリーズ」から千石撫子が“XStellar"シリーズで展開を予定している。

名探偵コナン

名探偵コナン XrossLink フィギュア‐赤井秀一‐/‐バーボン‐

2026年10月 登場予定

名探偵コナン XrossLink フィギュア‐赤井秀一‐

名探偵コナン XrossLink フィギュア‐バーボン‐

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」

【呪術廻戦 死滅回游 Luminasta ‐石流龍‐】

2026年10月 登場予定

『エヴァンゲリオン』シリーズ

【ヱヴァンゲリヲン新劇場版 Yumemirize- 式波・アスカ・ラングレー - スクール水着Ver.】

2026年10月 登場予定

【新世紀エヴァンゲリオン Luminasta- カヲル -】

2026年10月 登場予定

【ヱヴァンゲリヲン新劇場版 FIGURIZM α- アスカ -】

2026年11月 登場予定

＜物語＞シリーズ

【＜物語＞シリーズ XStellar- 千石撫子 -】

2026年10月 登場予定

初音ミク

【初音ミクシリーズ FIGURIZM α“初音ミク”-クリスマス2026-】

2026年11月 登場予定

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