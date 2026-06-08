色々な十字架、自身初の大阪ワンマン＜人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい＞詳細発表
90sヴィジュアル系リバイバルバンド・色々な十字架が、11月21日にGORILLA HALL OSAKAにて自身初の大阪ワンマン公演＜OSAKA ONE-MAN SHOW『人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい』＞を開催することが発表となった。
色々な十字架は4月末、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて自身最大規模のホール公演＜色々な十字架5th ONE-MAN SHOW『タケノコ狩りなどで山に行く際の専門性のあるリュック ON STAGE！〜彩縁(さいえん)〜』＞を開催。そのLINE CUBE SHIBUYA公演内で発表されたのが11月の大阪ワンマン公演であり、本日詳細が明らかになった形だ。大阪ワンマンでは今までになかったステージセットを考えているとのこと。
チケットのイープラスプレオーダー受付は6月12日(金)22:00より。
■＜OSAKA ONE-MAN SHOW『人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい』＞
11月21日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open16:30 / start17:30
【イープラスプレオーダー】
受付期間：6月12日(金)22:00〜6月21日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/kanaritanbi/
関連リンク
◆色々な十字架 オフィシャルX
◆色々な十字架 オフィシャルInstagram
◆色々な十字架 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆色々な十字架 オフィシャルTikTok
◆色々な十字架 関連リンク