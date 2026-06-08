90sヴィジュアル系リバイバルバンド・色々な十字架が、11月21日にGORILLA HALL OSAKAにて自身初の大阪ワンマン公演＜OSAKA ONE-MAN SHOW『人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい』＞を開催することが発表となった。

色々な十字架は4月末、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて自身最大規模のホール公演＜色々な十字架5th ONE-MAN SHOW『タケノコ狩りなどで山に行く際の専門性のあるリュック ON STAGE！〜彩縁(さいえん)〜』＞を開催。そのLINE CUBE SHIBUYA公演内で発表されたのが11月の大阪ワンマン公演であり、本日詳細が明らかになった形だ。大阪ワンマンでは今までになかったステージセットを考えているとのこと。

チケットのイープラスプレオーダー受付は6月12日(金)22:00より。

■＜OSAKA ONE-MAN SHOW『人類はもっとゴリラを尊敬した方がいい』＞

11月21日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

open16:30 / start17:30

【イープラスプレオーダー】

受付期間：6月12日(金)22:00〜6月21日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/kanaritanbi/