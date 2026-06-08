BTS、ARMYの熱いコメントが映し出される釜山公演ライブビューイング特別予告編映像を公開

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BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の6月13日、韓国・釜山アジアド主競技場公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。このたび、その15秒特別予告編が公開された。

■「WE LOVE YOU, BTS！」興奮冷めやらぬARMYの声を収録

BTSが2027年にかけて開催している韓国アーティスト史上最大規模のワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』。4月9日から3日間にわたり、韓国・高陽総合運動場にて華々しく幕を開けた本ツアー。その熱狂を止めることなく、約7年ぶりの開催となった日本・東京ドーム公演においても全日程ソールドアウトという圧倒的な成功を収めた。さらに、その勢いのまま突入した北米ツアーでも全席完売を記録し、爆発的な盛況を見せた。

BTSのデビュー記念日、6月13日に開催される韓国・釜山アジアド主競技場公演。その特別な公演を全国の映画館で体験できるライブビューイングより、瞬き厳禁の15秒特別予告編が解禁された。

今回公開された予告編は、同ツアーの韓国・高陽公演でのパフォーマンス映像を中心に、映画館で体験した直後のARMY（BTSファンの呼称）から寄せられた熱いコメントが映し出される。躍動感あふれる7人のステージパフォーマンスを映画館ならではの音響システム・大スクリーンでリアルタイムに堪能できるからこそ、映画館全体が熱気と一体感に包み込まれる。その臨場感が伝わってくる映像になっている。

チケットは6月8日18時より、一般先着販売がスタート。受付期間は6月11日22時までとなる。

■イベント情報

『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』ライブビューイング

06/13（土）全国の映画館にて19:00上映開始

本会場：韓国・釜山アジアド主競技場

主催：HYBE JAPAN

企画：BIGHIT MUSIC

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)BIGHIT MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.

■関連リンク

ライブビューイング公式サイト

http://btsliveviewing.jp

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/