ユーチューバー・SUSURUが8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家・堀江貴文氏（53）からの“土下座謝罪”要求にまさかの返しをした。

堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」にて、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」と眉をひそめていた。

またXでも「俺にとっては日本の和牛を世界にしっかり広めてる浜田を信頼してるし ススルみたいな適当なYouTuberが小馬鹿にしてるのは本当に許せないから 浜田に土下座してごめんなさいして欲しい」とし「最低の人格だと思うわ」と怒りを爆発させていた。

この投稿を受けて、SUSURUは「土下座している様子はぜひサブチャンネルでご覧ください」とし、23年12月にアップされた動画のリンクを添付。そこには自身が約5秒間土下座する様子が映されていたが、ユーザーからは「土下座の作り置きは草」「置き土下座は斬新すぎるだろｗ」「100-0でSUSURUの勝ち」「YouTuberって一回土下座した動画アップしておけば使いまわせるんや。お得だな」「ちゃんと動画で返すの強すぎるｗ」といったコメントが寄せられていた。