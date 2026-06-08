【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは希少な貴金属
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、地域の情緒や歴史を映し出す家々の美しい景観、非常に希少で永遠の輝きを放つ特別な金属、そして困難が続けてやってくる波乱の展開を示す表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
ま□□み
ぷら□□
い□□ん
ヒント：家や店舗が道路に沿ってずらりと並んでいる景観。非常に希少価値が高く、上品な白い輝きが魅力の高級ジュエリーに使われる鉱物。そして、災いが身に降りかかることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ちな」を入れると、次のようになります。
まちなみ（街並み）
ぷらちな（プラチナ）
いちなん（一難）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地域の風情ある景色から、ごくわずかしか採掘できない不変の輝き、さらには予期せぬトラブルを表す訓戒の言葉までを網羅しました。共通する「ちな」という響きが、暮らしの営みが作る情緒、物質の究極的な価値、困難に立ち向かう人間のドラマを意外なリズムでつなげています。言葉の面白い組み合わせを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、地域の情緒や歴史を映し出す家々の美しい景観、非常に希少で永遠の輝きを放つ特別な金属、そして困難が続けてやってくる波乱の展開を示す表現という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ぷら□□
い□□ん
ヒント：家や店舗が道路に沿ってずらりと並んでいる景観。非常に希少価値が高く、上品な白い輝きが魅力の高級ジュエリーに使われる鉱物。そして、災いが身に降りかかることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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↓
正解：ちな正解は「ちな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちな」を入れると、次のようになります。
まちなみ（街並み）
ぷらちな（プラチナ）
いちなん（一難）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地域の風情ある景色から、ごくわずかしか採掘できない不変の輝き、さらには予期せぬトラブルを表す訓戒の言葉までを網羅しました。共通する「ちな」という響きが、暮らしの営みが作る情緒、物質の究極的な価値、困難に立ち向かう人間のドラマを意外なリズムでつなげています。言葉の面白い組み合わせを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)