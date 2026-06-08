アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行い、イランへの報復攻撃を行わないよう求めたと報じられました。

アメリカのニュースサイト「アクシオス」は7日、アメリカの政府当局者などの話として、トランプ大統領がネタニヤフ首相と電話会談を行ったと報じました。このなかで、トランプ大統領はネタニヤフ首相に対し、イランへの報復攻撃を控え、交渉の時間を確保するよう求めたということです。

一方、ネタニヤフ首相はこれに反論したものの、攻撃を自制することに事実上同意したとしています。

また、アメリカの政府当局者によると、トランプ政権はイスラエルに対し、レバノンへの攻撃に「ゴーサインは出していない」ということです。

こうしたなか、トランプ大統領はイギリスの「フィナンシャル・タイムズ」の取材に、イランとの交渉について「自分が最終的な決定権を持っている」と主張し、ネタニヤフ首相はその結果を受け入れる以外に「選択肢はない」と語りました。

さらに、イランが7日に行ったイスラエルへの攻撃は、「アメリカとイランの交渉に何の影響も与えない」として、イランとの間で戦闘停止に向けた合意を目指す考えに変わりがないことを強調しました。