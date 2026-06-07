英国ダービーはクリスマスデイが頂点に

海外競馬の大一番で大珍事が発生した。G1・英国ダービーが6日（日本時間7日）、エプソム芝2410メートルで行われ、1番人気だったベンヴェヌートチェッリーニ（牡3、A.オブライエン）は10位入線。レース後、スタートが公正ではなかったとして出走取り消しとなった。

直線で力強く抜け出したクリスマスデイ（牡3、A.オブライエン）とは対照的に、ベンヴェヌートチェッリーニはもがいていた。人気となっていたが、まさかの10位入線だった。

レース後にも「まさか」の事態に。完走したにもかかわらず、ベンヴェヌートチェッリーニが出走取り消しになったのだ。

英競馬専門放送局「レーシングTV」によると、ベンヴェヌートチェッリーニの「左脚の一部がゲートに挟まったように見えた」とされ、「その結果、裁決委員はこの3歳馬がフェアなスタートを切れなかったと判断した」という。

さらに、同放送局は「水曜日の出馬投票後、ベンヴェヌートチェッリーニに賭けられた馬券は全て払い戻しとなり、優勝したクリスマスデイに賭けられた馬券は規則第4条に基づき、1ポンドあたり25ペンスの減額となった」と伝えた。



（THE ANSWER編集部）