毎月、カードの請求額に呆然…ADHDの人が「贅沢していないのになぜかお金がない」状況に陥りやすい理由

「給料日前になると、いつもお金が足りなくなる」

「クレジットカードの請求を見て、毎月のように驚いてしまう」

「今月こそ節約しようと思ったのに、気づけばまた使いすぎている」

こうしたお金の悩みを抱えている人は少なくありません。

お金の問題は、周囲から「だらしない」「計画性がない」「我慢が足りない」と見られやすいものです。本人自身も、「どうして自分はこんなにお金の管理ができないのだろう」と自分を責めてしまうことがあります。

しかし、こうした問題の背景に、ADHD（注意欠如・多動症）の特性が関係していることがあります。

もちろん、ADHDの人すべてがお金に困るわけではありません。けれども、ADHDの特性によって、衝動的な買い物、支払いの先延ばし、将来の見通しの立てにくさが重なると、お金の管理が難しくなりやすいのです。

この記事では、ADHD専門のカウンセリングルーム「すのわ」の代表であり、臨床心理士・公認心理師の南和行さんが、ADHDの人に見られやすいお金の問題について、架空事例を交えながら解説します。

ADHDの人が「お金が貯まらない」理由

ADHDの人がお金で困りやすい背景には、いくつかの特性が関係しています。

まず大きいのは、衝動性です。欲しいものを見つけた瞬間に、「今ほしい」「今買いたい」という気持ちが強くなりやすく、いったんその気持ちが高まると、立ち止まって考えることが難しくなります。気がついたらスマホでネットショッピングをしていた、という人も多いのではないでしょうか。

次に、先延ばしの問題があります。支払いの確認、口座残高のチェック、クレジットカード明細の確認、家計簿をつけることなどは、地味で面倒に感じやすい作業です。そのため、「あとで見よう」「来月からちゃんとしよう」と後回しになり、気づいたときには状況が悪化していることがあります。

さらに、将来の見通しを立てることの難しさも関係します。今月の生活費、来月の支払い、将来の貯金といった先のことよりも、目の前の欲しいものや楽しさのほうがリアルに感じられやすいのです。

これは単に「我慢ができない」という話ではありません。将来必要になる支払い・貯金・生活の安定よりも、目の前の楽しさや安心感が強く感じられ、今の行動につながりやすいという特性として理解できます。

研究でも、ADHDとお金の問題の関連は指摘されています。たとえば、成人のADHDを対象にした研究では、ADHDのある人は、そうでない人と比べて、経済状況が悪い、借金が多い、貯蓄口座を持つ割合が低い、衝動買いの傾向が強いことが報告されています。

つまり、ADHDの人のお金の問題は、単なる知識不足や性格の問題ではありません。「今の気分」で意思決定してしまいやすく、「未来の自分を守る仕組み」が弱くなりやすいことが、大きなポイントなのです。

事例：月末になると「なぜかお金がない」佳奈さん

たとえば、20代会社員の佳奈さんの例を考えてみます。

佳奈さんは、毎月の給料日をとても楽しみにしています。給料が振り込まれると、それまで我慢していた反動もあり、「今月も頑張ったし、少しくらいいいよね」と思って、気になっていた服やコスメを購入します。

最初は数千円の買い物です。けれども、SNSで見かけた新作コスメ、期間限定のカフェ、友人との食事、推し活のグッズ、動画配信や音楽アプリのサブスクなどが重なっていきます。

本人としては、一つひとつの出費はそれほど大きいとは感じていません。

「これは必要なもの」

「これは自分へのごほうび」

「来月から節約すれば大丈夫」

そう考えているうちに、月の後半になると口座の残高が思った以上に減っていることに気づきます。

家賃やスマホ代、クレジットカードの引き落としが近づいてくると、急に不安になります。お金のことを考えるだけで気分が重くなり、明細を見るのも怖くなります。そして、そのストレスを紛らわせるために、またコンビニで余計なものを買ったり、ネットショッピングを見たりしてしまうのです。

佳奈さんは、決して「無計画にお金を使おう」と思っているわけではありません。むしろ、毎月のように「今月こそちゃんとしよう」と思っています。しかし、給料日にお金がある状態になると、脳は「今なら使える」と判断しやすくなります。一方で、月末にお金が足りなくなる苦しさは、その瞬間にはリアルに感じにくいのです。

つまり、ここで起きているのは、単なる浪費の問題ではありません。お金の問題であると同時に、「今」と「未来」をつなげて考える難しさ、そしてストレスを買い物で調整してしまう感情調整の問題でもあるのです。

「少額の積み重ね」が見えにくい

佳奈さんのようなケースでよく起こるのは、「大きな買い物をしたつもりはないのに、なぜかお金がなくなる」という状態です。数千円の服、数百円のコンビニ、月額のサブスク、友人との食事、ちょっとしたネットショッピング。ひとつひとつは大きな出費ではありません。けれども、それが積み重なると、月末にはかなりの金額になります。

ADHDの人は、目の前の一つの出費には気づけても、それらが積み重なった結果を見通すことが苦手な場合があります。そのため、「こんなに使ったつもりはないのに」という感覚になりやすいのです。

また、クレジットカードや後払いサービスは、支払いの痛みを先送りできるため、ADHDの人にとっては特に注意が必要です。買った瞬間にはお金が減った実感がなく、請求が来たときにはすでに使ってしまっている。この時間差が、見通しの難しさをさらに強めてしまいます。

【つづきを読む】「お金の使いすぎ」で自己嫌悪、ストレスで散財…ADHDの大人が「浪費の悪循環」を止めるための方法

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