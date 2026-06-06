ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー・シンガポール線の冬スケジュールの航空券の販売を、6月4日正午から開始した。

バンクーバー線は月・水・木曜の週3往復、シンガポール線は10月25日から2027年1月3日まで1日1往復、2027年1月4日以降は月・水・金・土・日曜の週5往復を運航する。

片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はバンクーバー線が157,295円、シンガポール線が58,800円から。普通席「Standard」はバンクーバー線が41,495円、シンガポール線が15,680円から。6歳以下の「U6 Standard」はバンクーバー線が10,000円、シンガポール線が5,000円の定額となる。

いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロまで含まれている。

■ダイヤ

ZG22 東京/成田（16：00）〜バンクーバー（08：30）／月・水・木（10月26日〜12月31日）

ZG22 東京/成田（16：00）〜バンクーバー（08：40）／月・水・木（2027年1月1日〜3月27日）

ZG21 バンクーバー（10：30）〜東京/成田（12：45+1）／金・土（10月26日〜12月31日）

ZG21 バンクーバー（10：40）〜東京/成田（12：45+1）／金・土（2027年1月1日〜3月27日）

ZG53 東京/成田（16：40）〜シンガポール（23：10）／毎日（10月25日〜11月30日）

ZG53 東京/成田（16：35）〜シンガポール（23：10）／毎日（12月1日〜2027年1月3日）、月・水・金・土・日（2027年1月4日〜3月27日）

ZG54 シンガポール（00：40）〜東京/成田（08：30+1）／毎日（10月26日〜11月30日、10月25日のみ00：30発・08：50着）

ZG54 シンガポール（00：40）〜東京/成田（08：25+1）／毎日（2026年12月1日〜2027年1月3日）、月・火・木・土・日（2027年1月4日〜3月27日）