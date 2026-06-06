タレント山田邦子（65）が6日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。SNSで話題となった、「父親の通夜か、嵐のラストライブか」論争に私見を述べた。

発端となったのは、とある男性のSNSのポスト。男性の妻の実父が急死し、嵐のラストライブと通夜が同日になった。妻はライブに行くことを選び、通夜を夫である男性に任せることにしたという。男性は「神経が理解できない」と投稿した。これに「行かなければ一生後悔が残る」「常識的にあり得ない」などと賛否両論の意見が寄せられて論争状態となっていた。

山田は「お世話になっている方だったらあれだけど、まあ親だったらいいんじゃね？」と話し、MCのフリーアナウンサー石井亮次（49）が「逆ちゃいますの？」とツッコミ。

山田は「危篤だったら行くけど、もう死んじゃってるんだから。一応、お通夜だしね、本葬とはちょっと違うし。これは、嵐の最後はやっぱり見ておかないと…」と述べ、「大親友だったら行く。大親友だったら、お通夜も葬式も完全に出る」とも。

また、自身の両親の訃報（ふほう）を受けた際には、「一報は入ったけど、仕事はそのままやりました。仕事だから。親もたぶん、『行け』と言っただろうから。皆さんお待ちかねなのに、ご迷惑をかける」と明かした。

山田の選択に、石井は「今のが究極じゃないですか？ 亡くなった方が、じゃあ天国で何て言ってくれるかっていう判断をしはったんじゃないですか。この女性も…」と納得していた。