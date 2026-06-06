歌手の美川憲一が5日、自身のアメブロを更新。80歳を迎えた誕生日を、俳優の水谷豊や歌手の由紀さおりらの豪華なメンバーに祝ってもらったことを明かした。

【映像】美川憲一、リハビリに励む様子や最新ショット

2025年9月、洞不全症候群と診断され、ペースメーカーの取り付け手術を行っていた美川。11月に更新したInstagramでは、リハビリの際に違和感を感じたことを明かし、再度精密検査を行った結果、指定難病「パーキンソン病」であることを公表していた。

この日は、「お誕生日会ラストよ〜」と題してブログを更新。「本当に本当に誕生日の写真のラストがまだあったわ〜」と切り出し、由紀さおり、水谷豊らに80歳の誕生日を祝ってもらったパーティーの写真を公開した。

続けて、「お友達からのサプライズ」でパーティーの最中に運ばれてきた、「美川っぽいケーキ」を持った写真を公開。ケーキは、ルイ・ヴィトンの柄やバッグ、札束などがプリントされた個性豊かなものだった。

豪華なメンバーに祝ってもらった美川は、最後に「皆様ありがとうございました」と、感謝の言葉をつづり、ブログを締めくくった。