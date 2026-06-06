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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【営業中なのにエスカレーター全滅】商品でムリヤリ通路封鎖…床には穴が空くボロボロ巨大モールの正体【ゆっくり解説】」と題した動画を公開した。動画では、沖縄県嘉手納町にある商業施設「ネーブルカデナ」に潜入し、老朽化が進む施設の現状や、ユニークなテナントの実態を詳しくリポートしている。



動画は、施設の南館から探索をスタート。入り口のウッドデッキが腐敗して立ち入り禁止になっているほか、5年前に閉店した飲食店の看板が放置されているなど、管理が行き届いていない状況を指摘する。「エスカレーターは故障中」との張り紙があり、階段として利用されている光景には驚きの声を上げた。さらに、2階の通路が備品の段ボールやごみ袋で塞がれている様子や、閉鎖されたプロレス会場跡なども紹介している。



一方で、本館や新館には地元客で賑わう店舗も存在している。旧名称のロゴがそのまま残る「ファミリーダイソー」や、米軍放出品の家具が並ぶエリアなど、基地の街である嘉手納町ならではのラインナップに注目。また、施設内にある「沖鮮市場」では、新鮮な魚介を使ったボリューム満点の刺身定食や沖縄そばを堪能し、「魚が新鮮でいい感じ」とローカルな魅力を伝えている。



動画の終盤では、施設の歴史と衰退の背景に言及。2011年にローカルホームセンター「タバタ」が建物を買収し、現在の形態になったと解説する。しかし、2015年に車で20分ほどの距離に「イオンモール沖縄ライカム」が開業した影響で、客足が大きく遠のいたという厳しい現実を浮き彫りにした。



「ネーブルカデナ」は、老朽化や空き店舗といった課題を抱えつつも、地域に根差した店舗や独特の雰囲気を残す貴重なスポットとなっている。一般的なショッピングモールにはない、ノスタルジックな空気感や思わぬ掘り出し物を求めて足を運んでみるのも一興である。